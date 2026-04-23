فاتح بیرول: بزرگترین تهدید برای امنیت انرژی در تاریخ را شاهد هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالجزیره، فاتح بیرول مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی از اوضاع بغرنج انرژی جهانی به علت تحولات خاورمیانه و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران سخن گفت.
وی افزود: ما با بزرگترین تهدید برای امنیت انرژی در تاریخ روبرو هستیم.
مدیر آژانس بین المللی انرژی بیان کرد: تقاضا به دلیل قیمتهای بالا یا برخی اقدامات دولتها در حال کاهش است.
فاتح بیرول تاکید کرد: ۱۳ میلیون بشکه نفت در روز را به دلیل جنگ از دست می دهیم.
پیش از این نیز دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، هزینههای اضافی انرژی به حدود ۲۴ میلیارد یورو رسیده است؛ رقمی که بهطور میانگین معادل ۵۰۰ میلیون یورو در روز است.
او با تأکید بر اینکه حتی در خوشبینانهترین سناریوها نیز وضعیت بازار انرژی رضایتبخش نیست، اظهار داشت: در شرایط دشواری قرار داریم و ماههای پیشرو نیز چالشبرانگیز خواهد بود.
یورگنسن همچنین هشدار داد که احتمال بروز بحران در تأمین سوخت هواپیما طی شش هفته آینده وجود دارد و افزود قیمت گاز طبیعی مایع در بازارهای جهانی حداقل تا دو سال آینده نه تثبیت خواهد شد و نه کاهش مییابد.
