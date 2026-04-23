به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهواری در سخنانی، از انجام بیش از ۷۰ مورد بازدید مسئولان قضایی و مدیران کل ادارات تابعه از مراکز قضایی، مراجع انتظامی، مقرهای ایست بازرسی، ادارات خدمات رسان و مراکز خرید خبر داد.
انجام ۷۰ بازدید از مجموعه های قضایی و دستگاههای خدمات رسان
وی در تشریح آخرین اقدامات نظارتی و حمایتی مجموعه قضایی استان در ایام جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: در جریان جنگ آمریکاییـصهیونیستی، دستگاه قضایی لرستان با رویکردی فعال و میدانی، نهتنها خدمات خود را بدون وقفه ادامه داده بلکه در زمینه نظارت، پشتیبانی و حضور در صحنههای مردمی نیز عملکردی مثالزدنی داشته است.
رئیس کل دادگستری لرستان، افزود: شخصاً در هفت نوبت از مراکز قضایی، زندانها، دادسراها و خدماترسانیهای مرتبط بازدید کرده تا از نزدیک در جریان روند کار، وضعیت امنیتی و نحوه پاسخگویی به مردم قرار گیرد.
حجت الاسلام شهواری، گفت: این بازدیدها ناظر بر حفظ آمادگی، پایش امنیت و بهبود ارائه خدمات در شرایط جنگی و بحرانی بوده است.
وی افزود: مجموعه معاونان، دادستانها، رؤسای حوزههای قضایی و مدیران کل ادارات تابعه نیز طی این ایام بیش از ۷۰ مورد بازدید از مراکز مختلف استان از جمله مجموعههای قضایی، ادارات خدماترسان، مراجع انتظامی، مقرهای ایست و بازرسی، مراکز خرید و اماکن عمومی داشتهاند.
استمرار خدمات قضایی اولویت جدی دستگاه قضا است
رئیس کل دادگستری لرستان، تصریح کرد: علاوه بر اقدامات نظارتی، قضات، کارکنان و مدیران دستگاه قضایی استان لرستان نیز با حضور مستمر در میادین اصلی شهرها و تجمعات مردمی، همبستگی خود را با مردم و حمایت معنوی از رزمندگان و مدافعان کشور اعلام کردهاند.
حجت الاسلام شهواری،افزود: این حضور که با نظم، اخلاقمداری و شأن دستگاه قضایی همراه بوده، جلوهای از عزم ملی و انسجام در دفاع از امنیت و کرامت ملت ایران است.
وی افزود: دستگاه قضایی استان، همواره در کنار مردم و مدافعان کشور است و تلاش دارد ضمن مدیریت امور قضایی، فضای همبستگی و همدلی اجتماعی را تقویت کند.
رئیس کل دادگستری لرستان، ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان قضایی، نیروهای انتظامی و مدیران ادارات خدمترسان استان، تأکید کرد: حفظ آرامش عمومی، استمرار خدمات قضایی و ارتباط مستمر با مردم از اولویتهای جدی دادگستری لرستان در این ایام است.
نظر شما