اسموتریچ: باید مرزهای اسرائیل را گسترش دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره ، "بزالل اسموتریچ "، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که " اسرائیل " به «مرزهای وسیع‌تر و قابل دفاع‌تر» در نوار غزه، لبنان و سوریه نیاز دارد.

اسموتریچ در گفت‌وگو با جروزالم پست مدعی شد که مرزهای سال ۱۹۶۷ «غیرقابل دفاع» هستند، زیرا به گفته او، ملاحظات جغرافیایی و الزامات امنیتی در نظر گرفته نمی شوند.

این مقام رژیم صهیونیستی که پیش‌تر نیز اظهاراتش درباره الحاق کرانه باختری با محکومیت‌های بین‌المللی مواجه شده، همچنین انتقادها از خشونت شهرک‌نشینان را «کارزارهای گمراه‌کننده» توصیف کرد.

وی مدعی شد که شهرک‌نشینان افرادی با کم ترین سطح خشونت هستند.

اسموتریچ همچنین با اشاره به حمایت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از گسترش شهرک‌سازی‌ها تأکید کرد که این روند با «حمایت و هماهنگی کامل» با دولت ایالات متحده ادامه خواهد یافت.

او در ادامه گفت که اگرچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هنوز اعمال حاکمیت کامل رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری را تایید نکرده، اما کابینه صهیونیستی امیدوار است در آینده به این هدف دست یابد.

گفتنی است: "اسموتریچ" یکشنبه گذشته نیز در مراسم بازگشایی یک شهرک در شمال کرانه باختری—که در سال ۲۰۰۵ تخلیه شده بود—با حضور مقام‌هایی از جمله یسرائیل کاتس ، وزیر جنگ کابینه نتانیاهو، بار دیگر خواستار اشغال کامل نوار غزه و ایجاد شهرک‌های جدید در این منطقه شد.

شهرک سازی های رژیم صهیونیستی که اصولا بر پایه اشغال سرزمین های فلسطینی بنا نهاده شده است، سال هاست با هدف تغییر بافت و جغرافیای جمعیتی این اراضی صورت می گیرد.