ادامه حملات صهیونیست ها به لبنان همزمان با آغاز مذاکرات در کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک پهپاد اسرائیلی روز پنجشنبه خودرویی را در جاده النبطیه-شوکین در جنوب لبنان هدف قرار داد و حملات رژیم اشغالگر به به شهادت سه لبنانی منجر شد که طبق ادعای ارتش اشغالگر از اعضای حزب الله بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که نیروی هوایی این رژیم پس از شلیک موشک به سمت الجلیل اعلی، حملات هوایی به جنوب لبنان انجام داده است.

خبرنگار الجزیره شامگاه پنجشنبه گزارش داد که ارتش اشغالگر اسرائیل به منطقه الریحان در جنوب حمله کرد.

شامگاه پنجشنبه همچنین ارتش اسرائیل، تعدادی از شهرهای جنوب لبنان را بمباران کرد و توپخانه این رژیم تعدادی دیگر از شهرهای جنوبی را گلوله باران کرد.

از سوی دیگر، ارتش اشغالگر اسرائیل روز پنجشنبه هشداری به ساکنان جنوب لبنان صادر کرد و از آنها خواست که علاوه بر عدم بازگشت به ۵۷ روستا در جنوب لبنان، از خط تعدادی از روستاها به سمت جنوب حرکت نکنند و به منطقه رودخانه لیطانی، وادی الصلحانی و الصلوقی نزدیک نشوند.

پاسخ حزب‌الله به نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی

در پاسخ، حزب‌الله اعلام کرد که در تلافی نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن منطقه یاطر در جنوب لبنان، رگباری از موشک به شهر شتولا در شمال اراضی اشغالی شلیک کرده است.

حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگانش، تجمعی وابسته به ارتش اسرائیل را در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان گلوله‌باران کرده‌اند.

این حزب افزود که با یک پهپاد به یک بولدوزر ارتش اسرائیل در حالی که در حال تخریب خانه‌ها در شهر رشاف در جنوب لبنان بود، حمله کرده است.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل گزارش داد که یک سرباز ذخیره پس از هدف قرار دادن پرسنل ارتش اسرائیل توسط حزب‌الله با یک پهپاد در جنوب لبنان زخمی شده است.

این تشدید تنش از سوی اسرائیل در آستانه دومین نشست مقدماتی مذاکرات بین لبنان و اسرائیل که اوایل صبح جمعه در کاخ سفید در واشنگتن برگزار شد، رخ داد.

دور دوم مذاکرات پس از مذاکرات اولیه در واشنگتن در ۱۴ آوریل برگزار می‌شود که با اعلام مشترک آمریکا، اسرائیل و لبنان برای ادامه مذاکرات به منظور دستیابی به یک توافق دائمی به پایان رسید.