به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه با بیان اینکه دو امامزاده شهر سلطانیه در غربت و تاریکی مانده اند. درهای امامزاده ها هم بسته است. از اوقاف هم که پیگیری می شود می گویند در اوقاف هیچ بودجه ای برای امامزاده ها نیست بلکه از نذورات و درآمدهای خودشان اداره می شوند، خطاب به نمازگزاران گفت: مومنین این امامزادگان فرزندان حضرت زهرا (س) هستند. جمعی از مومنین جمع شوید، متولی شوید و این دو امامزاده را احیا کنید.

امام جمعه سلطانیه با تبریک میلاد حضرت امام رضا (ع) و با بیان اینکه حضرت امام رضا (ع) یوسفِ اهلبیت و حضرت موسی شاهچراغ، ابالفضلِ امام رضا (ع) است، گفت: پیشنهاد ما این است که روز ولادت امام رضا (ع) یا روز ولادت امام جواد (ع) در تقویم کشور «روز پسر» نامگذاری شود.

هجرت امام رضا (ع) به ایران نقطه عطفی در تاریخ تشیع و هویت ایرانی-اسلامی است

وی هجرت امام رضا (ع) به ایران را نقطه عطفی در تاریخ تشیع و هویت ایرانی-اسلامی دانست و افزود: این حرکت آگاهانه، مرز جغرافیایی تشیع را از حجاز به ایران منتقل کرد و زمینه‌ساز تحولات عمیق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گردید. امامزاده‌های سراسر ایران و هجرت حکیمانه حضرت معصومه(س) به قم، حلقه‌های تکمیل‌کننده این زنجیره تاریخی هستند که هویت شیعی را در جان این سرزمین ریشه‌دار کرد.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه این فرایند تاریخی از شکل‌گیری دولت شیعی صفوی تا پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام ولایت فقیه، جریانی روبه‌جلو و هدایت‌شده از سوی اهل بیت(ع) بوده است، گفت: امروز ایران به برکت این مدیریت تاریخی، به کانون صدور فرهنگ ناب اسلامی و الهام‌بخش جهان تبدیل شده است. بدین ترتیب، پیوند هویت ایرانی و اسلامی با نام امام رضا(ع) پیوندی ناگسستنی و الهام‌بخش برای آینده تمدن اسلامی است.

حسینی نسب با بیان اینکه سرزمین ایران در طول تاریخ اسلام مورد توجه ائمه اطهار (ع) بوده و پیامبر گرامی فرموده «فارِسُ عُصبَتُنا أهلَ البیتِ» ایرانیان خویشاوندان ما هستند، چرا که فرزندان حضرت اسحاق هستند، افزود: در زمان امام رضا (ع) و با هجرت آن حضرت، این توجه نمود بیشتری پیدا کرد. ایران به شیعه‌ خانه اهل‌بیت تبدیل شد و امروز الحمدلله ایران، ایران امام رضا است.

امام جمعه سلطانیه به تبیین شرایط امروز ایران و منطقه پرداخت و با بیان اینکه ما با دشمنی روبرو هستیم که کاملا بی اعتماد است و به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست. از طرفی فاصله شروط ۱۵ گانه آمریکا و ۱۰ گانه ایران زیاد است و احتمال از سرگیری درگیری‌ها وجود دارد، افزود: الحمدلله نیروهای مسلح کاملا آماده هستند و دیپلماسی و میدان هر دو پشتیبانی می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت تنگه هرمز و با بیان اینکه تنگه هرمز به‌عنوان مولفه قدرت تازه کشف شده ایران به «نقطه تنظیم‌گر امنیت منطقه‌ای» تبدیل شده، ادامه داد: چهار شرط سپاه؛«نظم جدید»،«تردد غیرنظامیان فقط از مسیر تعیین‌ شده»،«ممنوعیت شناورهای نظامی» و «تردد با اجازه سپاه» بر آن حاکم است.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه این مبارزه، یک مبارزه انتخابی و شرافتمندانه بر اساس هویت اسلامی و ایرانی برای زندگی با عزت و به‌ دور از سلطه‌ی فاسدترین افراد است، با اشاره به تلاش دشمنان برای اختلاف افکنی بین مردم و مسئولان، گفت: ملت ۹۰ میلیونی ایران اسلامی با هدایت رهبر انقلاب اسلامی «ید واحد» و «مشت مستحکم» در برابر دشمن آمریکایی صهیونی هستند.

مسئولان باید قدردان عملی از ایستادگی مردم داشته باشند

حسینی نسب با قدرشناسی از ایستادگی مردم گفت: مسئولان باید قدردان عملی از ایستادگی مردم داشته باشند. بازار را کنترل کنند، کالاهای اساسی که در بازار کمبود است از جمله روغن و شیر خشک تأمین شود. اینکه قیمت مرغ در زمان فعال شدن کالابرگ گرانتر از زمانی است که کالابرگ نیست، قابل قبول نیست. با بانکهایی هم که مصوبه عدم دریافت جریمه دیرکرد را رعایت نمی کنند، تخلف از مصوبه دارند، برخورد شود.

امام جمعه سلطانیه با گرامیداشت سالروز شکست آمریکا در طبس گفت: پنجم اردیبهشت سال ۱۳۵۹ آمریکا برای آزادی گروگان های خود به ایران حمله کرد و در کویر طبس از طوفان شن شکست خورد. همین امریکا در ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ هم در دشت پرزان اصفهان که برای دزدی اورانیوم ایران آمده بود مجدداً شکست خورد. شکست مفتضحانه کارتر در طبس، با شکست خفت‌بار ترامپ در دشت پرزان تکرار شد و نشان داد سنت الهی همچنان جاری است.

حسینی نسب با گرامیداشت روز شوراها و با بیان اینکه بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی شوراهای اسلامی از ارکان تصمیم گیری هستند که برای تسهیل امور مردم تشکیل شده، گفت: شوراهای فعلی از فرصت تمدید زمان شوراها برای خدمت بیشتر به مردم و تکمیل پروژه ها استفاده کنند و تا انتخابات به وظایف قانونی خود پایبند باشند.