استاندار کرمانشاه: فازهای مسکن سراج ۴۵ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر جمعه پس از بازدید از پروژه نهضت ملی مسکن در مجتمع مسکونی سراج اظهار کرد: هماکنون حدود ۲۵ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در استان در حال احداث است و میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد متغیر است.
وی با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن از اولویتهای اصلی مدیریت استان به شمار میرود، افزود: نزدیک به ۷۰ هزار نفر در استان برای بهرهمندی از این طرح ثبتنام کردهاند که فرآیند تأمین زمین، مکانیابی و تعیین تکلیف آنان در حال انجام است تا عملیات اجرایی برای تمامی متقاضیان آغاز شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به وضعیت مجتمع مسکونی سراج تصریح کرد: در این سایت بیش از پنج هزار واحد پیشبینی شده که تاکنون سه هزار و ۴۰۰ واحد آن وارد فاز اجرایی شده و برخی بلوکها بیش از ۷۰ درصد پیشرفت دارند. همچنین زمین مورد نیاز برای حدود دو هزار واحد دیگر نیز تعیین تکلیف شده و بهزودی عملیات ساخت آنها آغاز خواهد شد.
حبیبی با تأکید بر اینکه سرعتبخشی به تحویل واحدها در اولویت برنامههای سال ۱۴۰۵ قرار دارد، گفت: سیاست ما این است که بخشهای آماده پروژه در کوتاهترین زمان ممکن و پس از آمادهسازی کامل، به متقاضیان واگذار شود.
وی ادامه داد: در راستای تسهیل ارتباط متقاضیان با پروژهها، در تمامی سایتهای نهضت ملی مسکن استان، واحد ارتباطات مردمی مستقر خواهد شد تا افراد بتوانند ضمن بازدید میدانی، بر اساس میزان آورده و روند پرداخت، نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: تحویل واحدهای مسکونی منوط به تکمیل کامل زیرساختها است و تأمین خدماتی همچون آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و ارتباطات با هماهنگی دستگاههای مربوطه در حال پیگیری است و هیچ واحدی بدون آماده بودن زیرساختها افتتاح نخواهد شد.
وی همچنین از پیشبینی کاربریهای خدماتی در مجتمع سراج خبر داد و افزود: ساخت دو مدرسه ۱۵ کلاسه در این مجموعه آغاز شده و پیگیری برای کلنگزنی مسجد و احداث مرکز تجاری نیز در دستور کار قرار دارد تا نیازهای روزمره ساکنان در داخل مجموعه تأمین شود.
حبیبی خاطرنشان کرد: طراحی فضاهای سبز و پارکهای محلهای نیز در این مجتمع دیده شده و یکی از بزرگترین بوستانهای مجموعه در نقطهای مناسب جانمایی شده است تا محیطی مطلوب برای ساکنان فراهم شود.
