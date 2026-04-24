بازدید استاندار کرمانشاه از روند ساخت مسکن سراج

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح جمعه در جریان بازدیدی از پروژه مسکن سراج، جزئیات آخرین وضعیت ساخت این مجموعه مسکونی را بررسی و از بخشهای مختلف آن بازدید کرد.
پروژه مسکن سراج که در شمال غربی کرمانشاه در حال اجرا است، شامل ۳۴۰۰ واحد در سه فاز مختلف بوده و بر اساس اعلام مدیران اجرایی، میانگین پیشرفت آن به حدود ۴۵ درصد رسیده است. در این طرح از شیوههای نوین ساختوساز و روشهای جدید مهندسی استفاده میشود.
استاندار کرمانشاه در جریان این بازدید با تأکید بر لزوم شتاببخشی به عملیات اجرایی، اعلام کرد نخستین واحدهای این پروژه طی سه ماه آینده آماده واگذاری به متقاضیان خواهد شد. وی تکمیل سریعتر زیرساختهای پروژه را از اولویتهای مدیریت استان عنوان کرد.
حبیبی همچنین با اشاره به شرایط ویژه کشور، تصریح کرد که فعالیت پروژههای نهضت ملی مسکن در استان متوقف نشده و مجموعههای در حال ساخت با وجود همه محدودیتها با قدرت و استمرار در حال اجرا هستند.
گفتنی است روز گذشته نیز جلسهای با محوریت بررسی زیرساختهای مورد نیاز مسکن سراج با حضور مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد تا روند تجهیز و آمادهسازی واحدها سرعت بیشتری بگیرد. در این بازدید معاون عمرانی استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی، شهردار کرمانشاه و معاون بنیاد مسکن وی را همراهی کردند.
