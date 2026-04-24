به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با اشاره به اینکه دستگاه دیپلماسی از حق ایران با پشتوانه مردم انقلابی دفاع می‌کند، اظهار کرد: مردم کشور با حضور در خیابان‌ها نشان دادند که پشتیبان کشور بوده و با هیچ فشاری تسلیم نمی‌شوند.

وی سپاه را حلقه واصل اسلام با عصر حاضر عنوان کرد و با بیان اینکه مومنان با اتکا بر خدا بر دشمن برتری دارند، تاکید کرد: باید مطیع فرامین ولی امر بود و نسبت به پیروزی‌های حاصل شده نباید مغرور شد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع)استان همدان با اشاره به اینکه سپاه برآمده از مردم و برای مردم است، بیان کرد: سپاه با همراهی و پشتوانه مردم ایران و تدابیر رهبر تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده است.

وی در ادامه به شکل گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه با تدبیر رهبر کبیر انقلاب نیروی هوایی، دریایی و زمینی سپاه در جریان دفاع مقدس هشت ساله تشکیل شد، بیان کرد: نیروی قدس نیز در راستای دفاع از اسلام و ارزش های الهی شکل گرفت.

سردار حسین زارع کمالی با اشاره به اینکه پس از اینکه تهدید سایبری ایجاد شد، مجموعه سایبر الکترونیک سپاه ایجاد شد، افزود: گردان های امام حسین (ع ) و امام علی (ع) را با تدبیر و راهبرد امنیتی شکل گرفت.

وی سپاه شکل گرفته از دل بحران و تهدیدها دانست و اضافه کرد: بحران ها به ما چگونگی دفاع از ارزش ها و ناموس این سرزمین را آموخت.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع)استان همدان با اشاره به اینکه عزت، اقتدار و استقلال ملت ایران در جریان جنگ‌های اخیر دیده شد، ادامه داد: دفاع رمضان به منتقدان نظام و انقلاب، افراد بدبین و معترض و .. ثابت کرد که دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران توهم توطئه نیست.

وی با تاکید بر اینکه رهبر شهید امت بارها نسبت به دشمنی استکبار جهانی تذکر دادند، افزود: امروز همه شاهد بودیم که دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران یک دشمنی واقعی با اسلام است.

سردار زارع کمالی با بیان اینکه دشمنی آمریکا و رژیم صهیونی به قشر خاصی در ایران مربوط نمی‌شود و همه ملت، اسلام، هویت و ارزش های انقلاب اسلامی را در بر می ‌گیرد، تاکید کرد: دفاع مقدس سوم به همه ثابت کرد که قوی بودن، ایستادگی در برابر دشمن تنها راه دفاع از سرزمینمان و اسلام است و سازش و مذاکره نیست.

وی نیروهای مسلح و ابزار تجهیزات با توکل به خداوند و اتحاد و انسجام مردم ولایت مدار و با بصیرت را دو گام برای قوی بودن ایران عنوان کرد و ادامه داد: اتحاد، اطاعت پذیری شما مردم و توکل بر خداوند باعث شد استکبار سیلی سخت از نیروهای مسلح بخورد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع)استان همدان با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها در هوای سرد و زیر بمباران دشمن ادامه داد: مردم بدون خستگی در میدان ایستادند و در حال جهاد کبیر با دشمن هستند؛ مردم ایران بصیرت و اقدام به موقع را از مکتب امام حسین(ع) آموخته‌اند.

وی انسجام مردم را مهمترین عامل اقتدار انقلاب اسلامی دانست و بیان کرد: هر حرف و عملی که اتحاد ایجاد کند در میدان انقلاب است و هر حرفی که به این اتحاد و انسجام خدشه دار کند در زمین استکبار و دشمن است.

سردار زارع کمالی در ادامه خطاب به رئیس جمهور معلون آمریکا با بیان اینکه این سرزمین شیرمردان و شیرزن انقلابی دارد که در برابر استکبار جهانی ایستادگی می‌کنند، افزود: میانه رو این نظام اسلامی معنا و مفهوم ندارد بلکه همه این ملت انقلابی و استکبار ستیز هستند و پیر و جوان و زن و مردم برای ریشه کن کردن ظلم و ستم در میدان حاضر می‌شوند.

وی در ادامه از ناتوانی دشمن در ایجاد انشقاق گفت و با بیان اینکه مردم و نیروهای مسلح تا آخرین قطره خون ایستاده‌اند، ادامه داد: ملت ما تنگه احد نظام را با ایستادگی خود حفظ کردند و نیروهای مسلح ایران سیلی سختی بر صورت دشمن زدند.