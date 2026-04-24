به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و محققیان در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه چهارم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ پردیسان با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران بر اساس تقوا از دیگران متمایز میشوند، اظهار کرد: یک فرمانده مصری نقل میکند که در حرم علی بن موسیالرضا(ع) دیده است سردار بزرگ سپاه جارو به دست گرفته و حرم را جارو میکند و گفته است این تفاوت ما و آنهاست؛ فرق ما با آنها در تقوا و معنویت است و سپاه ما شاگرد حضرت امام(ره) و امام شهید است و آنها هرگز به این مراتب دسترسی نخواهند داشت.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: قرآن میفرماید هنگامی که دست دشمن به سوی شما دراز است، هرگز نباید صلح را پذیرفت.
امام جمعه پردیسان با بیان اینکه انتقام خون رهبر شهید فراموششدنی نیست، گفت: یکی از علمای شاگرد عرفا نقل میکرد که حضرت امام(ره) را مردم با انقلاب انتخاب کردند، زیرا خبرگانی در کار نبود؛ رهبری شهید را خبرگان انتخاب کردند و آیتالله سیدمجتبی خامنهای را هم مردم و هم خبرگان برگزیدند که این دو شرافت برای ایشان است و اگر فرد دیگری انتخاب میشد اختلاف ایجاد میشد.
وی افزود: رهبر باید سید باشد و مردم گفتند راحت شدیم و خدا را شاکریم. ترامپ از انتخاب رهبر عزیز ما ناراحت است و دوباره تهدید میکند.
خطیب پردیسان درباره مذاکرات نیز تصریح کرد: با گرگی که دهانش خونین است نمیتوان مذاکره کرد و مذاکرات چهار مانع ساختاری دارد؛ زیادهخواهی و غرور مقامات آمریکا در موضوع هستهای که امکان گفتوگو را از بین میبرد، تغییر مکرر مواضع و تناقضگویی و تهدیدهای مستمر که نشان میدهد نمیتوان به چنین طرفی اعتماد کرد.
وی تأکید کرد: تهدیدات آمریکا فاقد اعتبار راهبردی است و این تهدیدها پیش از این نیز نتوانسته ما را وادار به عقبنشینی کند و امروز هم قطعاً بینتیجه خواهد بود. ایران با این لفاظیها کوتاه نمیآید و حتی بمباران همه پلها و نیروگاههای کشور نیز نمیتواند ایران را تسلیم کند.
حجتالاسلام محققیان تصریح کرد: محاصره دریایی آمریکا قطعاً نقض آتشبس است.
وی با بیان اینکه نباید به لفاظیها واکنش احساسی نشان داد، گفت: تقاضاهای صلحطلبانه ترامپ سرپوشی بر شکستهای اوست و این تهدیدها در واقع فشار بر خود او و کشورهایش محسوب میشود که وی را به سمت آتشبس سوق داده است.
امام جمعه پردیسان افزود: در آتشبس هرچه آنها تلاش کنند، ما ده برابر تلاش خواهیم کرد. نیروی انقلابی و مؤمن تلاش مضاعف دارد و ما جنگطلب نیستیم، اما جنگ را بهخوبی میشناسیم و نسبت به هرگونه غافلگیری دشمن آمادگی صددرصدی داریم.
وی در پایان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف میان ایرانیان گفت: تندرو و میانهرو واژگانی مجعول در ادبیات سیاسی غرب است و در ایران همه در ذیل اوامر فرمانده کل قوا حرکت میکنند.
پردیسان -امام جمعه پردیسان با تأکید بر اینکه محاصره دریایی آمریکا بهطور قطع نقض آتشبس محسوب میشود، گفت: تهدیدات آمریکا فاقد اعتبار راهبردی است.
