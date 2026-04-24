امام جمعه فهرج: مسئولین و مردم با وحدت هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مرتضی قربانی‌ نژاد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فهرج با اشاره به سالروز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی (شاه چراغ)، به موضوعات متنوعی از جمله جایگاه علمی امام رضا (ع)، اهمیت نام خلیج فارس، لزوم صرفه‌جویی، وحدت مسئولین و هوشیاری در برابر فریب دشمن پرداخت.

وی با اشاره به روز ملی خلیج فارس و عملیات بیت المقدس، بر اهمیت نام «خلیج فارس» به عنوان بخشی از هویت تاریخی و تمدنی ایران تأکید کرد و خاطرنشان کرد که این نام باید همواره حفظ شود.

امام جمعه فهرج همچنین به موضوع صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف پرداخت و با استناد به مثالی از امام خمینی (ره) درباره خاموش کردن چراغ، بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب، برق، گاز و سایر لوازم تأکید کرد و اسراف را نوعی گناه دانست.

قربانی نژاد، با اشاره به وحدت مسئولین در برابر تفرقه افکنی دشمن و اقدام هماهنگ و متحد رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه را در پاسخ به این تفرقه افکنی تاکید کرد: در نظام اسلامی همه با هم متحد هستند و تفکیک بین تندرو و میانه رو یا روشنفکر و متهم کننده توسط دشمنان صورت می‌گیرد.

امام جمعه فهرج با هشدار نسبت به فریب دشمن، از مردم خواست که در دام دشمن نیفتند و به حرف کسانی که سعی در جدا کردن مسئولین از مردم و یا نسبت دادن جدایی روشنفکران از رهبری دارند، توجه نکنند.

قربانی نژاد، با اشاره به شرایط اقتصادی و کمبودها، در شرایط جنگ و پیامدهای آن، کمبودها و مشکلات اقتصادی را تا حدی طبیعی دانست و از مردم و به خصوص کسبه خواست که با مردم همراهی کنند و برادری خود را نشان دهند و از متهم کردن یکدیگر خودداری کنند.

امام جمعه فهرج، با اشاره به پویش ایران همدل از کسانی که با دفتر امام جمعه، سپاه، کمیته امداد و هلال احمر همکاری کردند تشکر کرد و بر ادامه این کمک‌ها تا رسیدن به وضعیت مطلوب تأکید کرد.