امام جمعه فهرج: مذاکره با آمریکا برای گرفتن حق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مرتضی قربانی‌نژاد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فهرج، با تأکید بر این نکته که مشکل اصلی بسیاری از دینداران، فقدان معرفت است، گفت: عبادت بدون شناخت صحیح از امام و اهل‌ بیت، ارزش واقعی برای رستگاری نخواهد داشت.

وی به تحلیل فضای سیاسی و مذاکرات اخیر پرداخت و با رد تعبیر «جام زهر»، بر لزوم اعتماد به حسن نیت مسئولان و تکیه بر قدرت ملی در مسیر احقاق حقوق ملت تأکید کرد.

امام جمعه فهرج با اشاره به سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران، ایشان را نمونه‌ای از هم‌افزایی علم و ایمان دانست و گفت: دکتر چمران دانشمند، هنرمند و خداجوئی بود که موقعیت دنیوی خود را برای ماندن در مسیر سیدالشهدا رها کرد.

وی در ادامه با اشاره به روز اصناف و تبلیغ دینی، ضمن تبریک به فعالان صنفی، بر ضرورت رعایت حقوق مردم و کیفیت خدمات توسط اصناف تأکید کرد و مبلغان دینی را از سربازان اصلی امام زمان (عج) نام برد.

قربانی‌نژاد، با اشاره به ورود به ایام عزای حسینی، به جایگاه قهرمانانه حضرت ابوالفضل (ع) در روز تاسوعا و نقش بصیرت عمیق و وفاداری بی‌نظیر ایشان در حمایت از امام حسین (ع) اشاره کرد و با بازگویی مصیبت‌های روز تاسوعا و عاشورای حسینی نکته تکان‌دهنده‌ای را مطرح کرد و گفت: بزرگی مصیبت کربلا در این است که کسانی حسین (ع) را کشتند که جایگاه و شخصیت ایشان را کاملاً می‌شناختند؛ یعنی منافقانی که با دین آشنا بودند اما در عمل دشمن محسوب می‌شدند.

امام جمعه فهرج با اشاره به اهمیت تداوم در مسیر ولایت، گفت: انقلابی بودن کار آسانی است، اما انقلابی ماندن دشوارترین بخش مسیر است.

وی در ادامه هشدار داد: صرفِ شروع مسیر در کنار حق، تضمین‌کننده رستگاری نیست؛ چرا که بسیاری در ابتدا همراه حق بودند، اما به دلیل نبود معرفت، در میانه راه از مسیر اصلی منحرف شدند.

قربانی‌نژاد ریالدر ادامه با رد استفاده از تعبیر «جام زهر» برای توافقات اخیر، آن را دور از واقعیت دانست و بر شفافیت و صداقت رهبر انقلاب در بیان مواقف تأکید کرد.

وی اظهار داشت: برخلاف گذشته، ایران در مذاکرات کنونی با «دست برتر» و از موضع قدرت نظامی حاضر شده است و این ایالات متحده بوده که به دلیل استیصال، به دنبال توافق بوده است.

امام جمعه فهرج در پاسخ به برخی انتقادات گفت: نباید به مسئولان برچسب خیانت زد؛ چرا که رهبر انقلاب با درک حسن نیت مسئولین ایرانی، مسیر را برای جلوگیری از قفل شدن بن‌بست‌ها باز کرده‌اند.

وی تأکید کرد: اگرچه رهبر انقلاب نظر دیگری داشته‌اند، اما این به معنای تحمیل نیست، بلکه نشان‌دهنده احترام به مشورت و جلوگیری از توقف حرکت کشور است.

امام جمعه فهرج با تبیین مرز میان «اجازه» و «دستور»، تأکید کرد: رهبری صرفاً اجازه مذاکره صادر کرده‌اند و تمام مسئولیت پاسخگویی، تعهد و حفظ خطوط قرمز بر عهده رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی است.

قربانی نژاد، تصریح کرد: اجازه رهبری به معنای واگذاری امتیاز نیست، بلکه به معنای رفتن برای مطالبه کردن و گرفتن حق مردم است.

وی هدف از مذاکره، برخلاف برجام، واگذاری امتیاز نیست؛ بلکه اگر دشمن قدمی برداشت، ما قدم بعدی را برداریم که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، تیم مذاکره‌کننده با قدرت از میز خارج خواهد شد و قدرت نظامی و موشکی کشور همچنان به عنوان یک گزینه جدی برای اجرای دستورات رهبری در دسترس است.

امام جمعه فهرج در پایان تأکید کرد: مردم باید با انصاف منتظر تحقق شروط باشند و اگر حق ملت داده نشد، به درستی مطالبه کنند.