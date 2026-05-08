امام جمعه فهرج: برخورد قاطع با سودجویان اقتصادی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مرتضی قربانی‌نژاد، درخطبه‌های نماز جمعه این هفته فهرج ضمن تاکید بر تقوای الهی و لزوم عمل به دستورات پیامبر اکرم (ص)، بر ضرورت مقابله جدی با احتکار و سودجویی، رسیدگی به دغدغه‌های معیشتی مردم و نیز توجه به مناسبت‌ها و آموزه‌های دینی تاکید کرد.

وی وضعیت اقتصادی، گرانی‌ها، فشارها و تحریم‌های خارجی را نوعی جنگ اقتصادی دانست و افزود: نباید همه تقصیرها را صرفاً به یک طرف نسبت داد و خواستار مدیریت جدی‌تر بازار شد.

قربانی نژاد، با استناد به سخن پیامبر اکرم (ص) درباره اجر کسی که کالا به بازار مسلمین می‌آورد، احتکار را ظلم به جامعه و زمینه‌ساز افزایش قیمت دانست و گفت: انبارداری در چارچوب جلوگیری از ضرر کشاورز یا پرهیز از اسراف، قابل توجیه است؛ اما احتکار با نیت سودجویی و ایجاد فشار به مردم، مذموم است.

وی در ادامه برخی سودجویان را در عمل «پیاده‌نظام اقتصادی دشمن» خواند و خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با محتکران، سودجویان و گران‌فروشان شد.

امام جمعه فهرج با بیان اینکه دولت و قوه قضاییه برای مدیریت بازار و برخورد با متخلفان اقدام جدی انجام دهند تاکید کرد: حفظ اتحاد عمومی مهم است و مراقبت از فضای رسانه‌ای لازم است تا موجب بی‌اعتمادی اجتماعی نشود.

وی در ادامه به گلایه مردم درباره صف‌های طولانی سوخت اشاره کرد و افزود: تعدادی افراد سودجو با چند خودرو در صف‌های مختلف سوخت می‌ایستند تا از این راه سود ببرند.

حجت الاسلام قربانی نژاد، از برگزاری پویش «نذر آبی» خبر داد و گفت: هر بطری آب ۲۰ هزار تومان هزینه دارد و هدف جمع‌ آوری این کمک مردمی ارسال آب به جبهه مقاومت است.

قربانی نژاد، با شروع فصل گرما بر ضرورت صرفه‌جویی در آب شرب تاکید کرد و گفت‌: استفاده از آب شرب برای آبیاری باغ یا کشتزار، خلاف شرع و مصالح عمومی دانسته شده و در عین حال مصرف گسترده آب شرب برای کشاورزی حرام است.

امام جمعه فهرج در پایان گفت: نیروهای نظامی کشور آماده و مقتدر هستند و هرگونه تهدید با پاسخ قاطع روبه‌رو می‌شود.