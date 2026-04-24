به گزارش خبرنگار مهر، پویش سرو ایران امروز جمعه با حضور شماری از مردم و مسئولان ملی و استانی در شهرستان کاشان و آران و بیدگل برگزار شد. شرکت کنندگان در این آیین، به یاد شهدای مدرسه شجره میناب نهال امید غرس کردند.

محمدعلی کاظمی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش ملی سرو ایران از ۱۵ اسفند ماه سال گذشته همزمان با روز ملی درختکاری به یاد رهبر شهید و شهدای جنگ آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه این پویش را از ۱۵ اسفند سال گذشته تاکنون هر هفته با مشارکت قشرهای مختلف مردمی از جمله دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، خانواده شهدا، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها برگزار کردیم، افزود: این حرکت با پیام رهبری از ۱۲ فروردین امسال تحت عنوان نهال امید، شتاب گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: از پانزدهم اسفندماه سال گذشته تا امروز چهارم اردیبهشت ماه، در استان اصفهان، بیش از ۲۰۰ رویداد مختلف در قالب پویش سرو ایران با حضور مردم در سطح استان برگزار شده است و در این مدت بالغ بر ۱۲۳ هزار اصله نهال توزیع کردیم و ۶۰ هزار نهال نیز کاشته شده است.

به گفته کاظمی، شمار افرادی که از ابتدای پویش سرو ایران در این رویداد شرکت کردند، بر اساس آماری که توسط مدارس، هلال احمر، بسیج سازندگی و دانش آموزی و نیروی انتظامی و نظامی و بخش های مختلف در شهرستان‌های استان اعلام شده، ۷۱ هزار نفر برآورد می‌شود.

توزیع ۸۴۰ هزار اصله نهال در نهضت ملی کاشت یک میلیارد درخت

وی با اشاره به اینکه پویش سرو ایران در ادامه طرح نهضت ملی کاشت یک میلیارد درخت است، گفت: از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا روز گذشته سوم اردیبهشت ماه در راستای این طرح ملی، ۸۴۰ هزار اصله نهال در استان توزیع کردیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ادامه داد: پویش سرو ایران امروز در کاشان به مناسبت روز زمین پاک و هفته کرامت، در محلی برگزار شد که طرح ۲۰۰ هکتاری زراعت چوب با پساب در حال اجرا است و مردم شهرستان کاشان و آران و بیدگل و مدیران و مسئولان استانی و ملی حضور داشتند.‌

کاظمی اضافه کرد: در پویش امروز به یاد شهدای مدرسه شجره میناب و نیز به یاد شهدای شهرستان کاشان و اران و بیدگل درخت کاشته شد و خانواده شهدا تجلیل شدند.

وی با بیان اینکه ۹ اردیبهشت ماه نیز قرار است در مجموعه کوثر در ملک شهر نهال کاری به یاد شهدای مدرسه میناب و شهدای استان اصفهان برگزار شود، تاکید کرد: می‌کوشیم درختکاری در پویش سرو ایران به صورت مردمی انجام شود و نهال مورد نیاز بخش های مختلف را تامین کنیم.

به گزارش مهر، در برنامه امروز پویش سرو ایران موسوی نژاد رییس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان‌ منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، برزوزاده دبیر طرح زراعت چوب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و داریوش گل‌علیزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و اقشار مختلف مردم شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل حضور داشتند.