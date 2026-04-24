ولی داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح پروژه زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در روستای مرزی عنبران آستارا خبر داد و گفت: این پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان و در زمینی به ابعاد ۳۳ در ۸۰ متر (با زیربنای کل ۲ هزار و ۶۵۰ متر مربع) توسط اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان و با همکاری بخشداری مرکزی آستارا و دهیاری روستای عنبران تکمیل شده است.
وی افزود: مجموعه ورزشی وحدت علاوه بر زمین مینیفوتبال، امکاناتی برای بازی والیبال و میز پینگپنگ را نیز در خود جای داده است.
نماینده مردم آستارا در مجلس با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق مرزی گفت: توسعه زیرساخت های ورزشی در مناطق مرزی نه تنها به ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت جوانان کمک میکند، بلکه نقش مهمی در تقویت همبستگی و هویت محلی دارد.
وی ادامه داد: امروز ورزش بهعنوان یک سرمایه اجتماعی شناخته میشود و هر زمین چمن یا مجموعه ورزشی، در حقیقت مدرسهای برای تربیت نسل آینده است و احداث چنین مجموعههایی در روستاهای آستارا نشاندهنده توجه دولت و دستگاههای اجرایی به عدالت ورزشی و توزیع متوازن امکانات است.
داداشی با تاکید بر اهمیت محرومیت زدایی در روستاها گفت: ما باید تلاش کنیم که هیچ روستایی از امکانات ورزشی محروم نماند و جوانان بتوانند در محیطی سالم استعدادهای خود را شکوفا کنند.
وی افزود: این پروژه نمونهای از همکاری موفق بین نهادهای محلی و ملی است که میتواند الگویی برای سایر مناطق باشد.
