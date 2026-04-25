۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

ان بی سی نیوز فاش کرد؛

حملات اف-۵ ایران خسارت‌های گسترده‌ای را به پایگاه‌های آمریکا وارد کرد

حملات اف-۵ ایران خسارت‌های گسترده‌ای را به پایگاه‌های آمریکا وارد کرد

«ان بی سی نیوز» در گزارشی نوشت: حملات اف-۵ ایران با وجود پدافند هوایی واشنگتن، میلیاردها دلار خسارت به پایگاه‌های آمریکا وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ان بی سی نیوز» امروز شنبه در گزارشی فاش کرد که ایران خسارات گسترده‌تری به پایگاه‌ های نظامی آمریکا نسبت به آنچه که علناً اعلام شده، وارد کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، پایگاه‌ ها و تجهیزات آمریکا در سراسر غرب آسیا از سوی ایران در طول تجاوز تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران، مورد حمله قرار گرفتند؛ از جمله توسط یک جنگنده اف-۵ ایرانی که تعمیرات آن می‌ تواند میلیاردها دلار برای واشنگتن هزینه داشته باشد.

«ان بی سی نیوز» اضافه کرد که این حملات با وجود پدافند هوایی آمریکا توسط ایران رخ داده است.

به گفته سه مقام آمریکایی، دو دستیار کنگره و یک فرد دیگر آشنا با خسارات ها، پایگاه‌ های نظامی آمریکا و سایر تجهیزات در منطقه خلیج فارس در اثر حملات ایران متحمل خسارات گسترده‌ ای شده‌اند که بسیار بدتر از آن چیزی است که علناً اذعان شده و انتظار می‌ رود میلیاردها دلار توسط واشنگتن برای تعمیر آن ها هزینه شود.

    • ارش IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      ای کاش این هواپیما به سیستم سوخت گیری هوا ایی مجهز میشد یا بشود.قدیمی و نسل سوم است.ولی حرف برا گفتن داره.خلبانش ایرانی و وطن پرست

