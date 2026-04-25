زریر صالح پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حملات اخیر به دانشگاهها و ترور دانشمندان و اساتید برجسته، اظهار کرد: این اقدامات نمونهای از تاکتیکهای نوین جنگ و مصداق آشکار جنایت جنگی است.
وی با اشاره به اینکه دشمنان در جنگ نوین، عمدتاً به دنبال حذف نخبگان و افراد کلیدی جامعه هستند، افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، دانشمندان برجستهای همچون شهید عباسی و طهرانچی هدف قرار گرفتند.
رئیس دانشگاه آزاد واحد یاسوج با طرح این پرسش که چرا کشورهای دیگری مانند پاکستان یا کره شمالی هدف مشابه قرار نگرفتهاند، بیان کرد: ایران به دلیل برخورداری از نخبگان علمی و دانشگاههایی که مرکز تولید دانش و فناوری هستند، هدف حملات قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه پیشرفت کشور از مسیر نخبگان و دانشمندان محقق میشود و دانشگاهها موتور محرکه توسعه جامعه هستند، تصریح کرد: دشمنان نمیتوانند تاب دیدن نخبگان ایران و برنامههای توسعهای ما را بیاورند.»
صالح پور تخریب دانشگاهها و حمله به کلاسهای درس را تلاشی ناکام برای توقف علمآموزی عنوان کرد و افزود: در این ایام اساتید حتی در میان ویرانیها، آموزش دانشجویان را ادامه میدهند.
وی اضافه کرد: دشمنان با هدف قرار دادن نخبگان، سعی در دور نگه داشتن علم از جامعه دارند، اما این دسیسهها بینتیجه خواهد ماند.
رئیس دانشگاه آزاد واحد یاسوج افزود: ایران روزی در حوزه علمی و انرژی هستهای به قدرت برتر جهان تبدیل خواهد شد و حملات به مراکز علمی تنها نشاندهنده نگرانی دشمن از این روند است.
