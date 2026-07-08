به گزارش خبرنگار مهر، میلاد هارونی از جمله خوانندگانی که در جریان برگزاری رویداد «خیمه هنر» با اجرای قطعات «نعم الامیر»، «حماسه عشق» و یک قطعه ملی - میهنی دیگر به اجرای برنامه پرداخته بود، ضمن ارائه توضیحاتی درباره این قطعات بر نقش هنر در پاسداشت هویت ملی و ارزش‌های عاشورایی تأکید کرد و گفت هنرمندان در روزهای سخت باید در کنار مردم و ایران بایستند.

وی درباره برگزاری آئین «خیمه هنر» اظهار کرد: این برنامه بسیار ارزشمند بود و اجتماع زیبایی را رقم زد. با وجود بیش از ۱۴ سال و نیم فعالیت هنری، فکر می‌کنم برای نخستین بار بود که چنین فضایی را تجربه می‌کردم. به اعتقاد من، این‌گونه برنامه‌ها باید بیش از گذشته برگزار شوند، زیرا مردم انتظار دارند فعالیت‌های فرهنگی و هنری تنها به کنسرت، تئاتر و سینما محدود نشود.

هارونی افزود: مخاطبان اصلی هنر تنها کسانی نیستند که در سالن‌های اجرا حضور پیدا می‌کنند، بلکه بخش بزرگی از جامعه مردم عادی هستند که در کوچه و خیابان زندگی می‌کنند. همین مردمی که در روزهای سخت کنار کشور ایستادند و در بیش از ۱۲۰ روز گذشته نقش مهمی در سرنوشت کشور داشتند، شایسته توجه بیشتری هستند و هنر باید بیش از گذشته در میان آنان حضور داشته باشد.

این خواننده با اشاره به رسالت هنر در شرایط فعلی جامعه توضیح داد: هنر، مانند مکتب امام حسین (ع) و ماه محرم، بیان زیبایی‌هاست و هنرمند نیز به واسطه احساس و درکی که از زیبایی دارد، باید در صف نخست حضور داشته باشد. هرجا جنگی رخ می‌دهد، نخستین واکنش و بازخورد باید از سوی هنرمندان باشد و اگر سخن از امام حسین (ع) است، هنرمند باید آنچه را از زیبایی این مکتب درک می‌کند، با زبان هنر بیان کند.

وی ادامه داد: به اعتقاد من هرجا که نیاز به بیان زیبایی‌ها وجود دارد، هنرمند باید حضور داشته باشد. اگر به کشور تعرض شود، همه باید پای کار کشورشان باشند. اینکه برخی سکوت می‌کنند، برای من قابل درک نیست. اگر قرار نیست امروز برای ایران فداکاری کنیم، پس چه زمانی باید این کار را انجام دهیم؟ مگر تمام این سال‌ها برای ایران کار نکرده‌ایم؟ مگر می‌شود به سرزمین انسان تعرض شود و او سکوت کند؟

هارونی با بیان اینکه «ایران برای ما مانند مادر است»، اظهار کرد: همان‌طور که انسان برای امنیت مادر خود از جان می‌گذرد، برای وطن نیز باید آماده فداکاری باشد. هنرمندان نباید سکوت کنند و باید اولویت‌های خود را بشناسند. کشور موضوعی نیست که بتوان در برابر آن سکوت کرد یا با تأخیر واکنش نشان داد. متأسفانه برخی هنرمندان تاکنون هیچ واکنشی نداشته‌اند. بعد از پایان جنگ نیز بعضی‌ها تازه اظهار نظر می‌کنند، در حالی که موضوع فقط نظام یا یک جریان سیاسی نیست؛ به خاک ایران تعرض شده است. ممکن است مسئولانی در این مسیر به شهادت رسیده باشند، اما اصل ماجرا، ایران و هویت ملی است. خاک این سرزمین برای ما مانند مادر است و انسان نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

این خواننده ادامه داد: اگر کسی می‌خواهد سکوت کند، ابتدا باید بتواند از هویت و شناسنامه ایرانی خود بگذرد. سکوت در چنین شرایطی از نظر من به معنای بی‌تفاوتی است. وطن باید اولویت نخست همه ما باشد و نباید میان هنرمندانی که در چنین روزهایی کنار مردم ایستاده‌اند و دیگران تفاوتی در توجه و حمایت وجود داشته باشد

وی در بخش پایانی سخنان خود از آماده‌سازی آلبومی با عنوان «به افتخار ایران» خبر داد و گفت: پس از ایام سوگواری، گلچینی از آثارم درباره ایران را با عنوان «به افتخار ایران» منتشر خواهم کرد که برای نخستین بار به صورت یک مجموعه عرضه می‌شود. تاکنون بیش از ۱۰۰ قطعه خوانده‌ام که ۵۲ اثر آن به طور مستقیم درباره ایران است.