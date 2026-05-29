عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی و واردات مواد اولیه اظهار کرد: با توجه به برخی زمزمهها درباره احتمال تشدید شرایط جنگی، تدابیر لازم در این زمینه در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: ما در وضعیت جنگی بودیم و وضعیت جنگی تغییر پیدا نکرده است؛ ما در وضعیت جنگ بودیم و هستیم و مطابق شرایط جنگ نیز برنامههای خود را انجام میدهیم. همانطور که در زمان جنگ و همچنین در دوره آتشبس، تمامی اقدامات لازم برای اینکه کالاهای اساسی در کشور وجود داشته باشد انجام دادیم، اکنون نیز اقدامات لازم صورت گرفته و از این جهت مشکلی وجود ندارد.
زارعی افزود: اکنون با توجه به شرایط محاصره دریایی، ممکن است در حوزه واردات مواد اولیه کارخانهها مشکلاتی وجود داشته باشد، اما در بحث فولاد و سایر اقلام، شرایط بهگونهای نیست که به بنبست برسیم. ممکن است مشکلاتی ایجاد شود اما بنبست وجود ندارد.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: ما کریدورهای جدید را شناسایی کردهایم و از مسیرهای جدید اقدامات مورد نیاز را انجام میدهیم. البته این به معنای نبود مشکل نیست، بلکه به این معناست که بنبستی وجود ندارد و با همکاری و همراهی همه ذینفعان، این مرحله نیز پشت سر گذاشته خواهد شد.
