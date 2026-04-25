آغاز برداشت سیر سرخ ارگانیک در بشاگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر سالاری اظهار کرد: برداشت سیر سرخ ارگانیک در بیش از ۹۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان بشاگرد آغاز شده است و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۴۵۰ تن سیر برداشت شود که ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

سالاری گفت: روستاهای یورچ، تیدر و شهر بشاگرد نیز از مناطق مهم کشت سیر در شهرستان بشاگرد است.

وی عنوان کرد: سیر سرخ بشاگرد علاوه بر تامین نیاز بازارهای محلی، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی و ارزآوری دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بشاگرد افزود: این محصول به دلیل ارگانیک بودن، طعم و عطر متمایز و ماندگاری بالا، از محبوبیت ویژه‌ای در بازارهای هرمزگان و جنوب کرمان برخوردار است.

سالاری خاطرنشان کرد: بندرعباس، میناب، رودان، جاسک، سیریک و نیز کهنوج، قلعه‌گنج و منوجان از مهم‌ترین بازارهای مصرف سیر بشاگرد محسوب می‌شوند.