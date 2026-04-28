بارش پراکنده باران در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی، طی امروز (سه شنبه) و فردا با تداوم فعالیت سامانه ناپایدار جو در سطح استان و روی دریا، در برخی از نقاط، به‌ویژه نواحی مرکزی و ارتفاعات شرقی استان، طی ساعاتی با افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای، پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت سواحل و فراساحل استان به‌تناوب در برخی ساعات مواج و متلاطم خواهند بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی، وزش باد گاهی گردوخاک، در برخی نقاط بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، فردا در برخی مناطق مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: وزش باد غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی گاهی شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی بیش از ۴۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.