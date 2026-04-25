حجت‌الاسلام حامد حقیقت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری بیش از ۵۰ شب تجمع مردمی در میادین و خیابان‌های گلپایگان به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: استفاده از سخنرانان کشوری و همچنین ظرفیت سخنرانان توانمند شهرستان که قدرت تحلیل و تبیین دارند، در این اجتماعات دنبال می‌شود.

وی با اشاره به وجود شبهات و سوالات مردمی پیرامون این تجمعات و آینده آن افزود: اداره تبلیغات اسلامی با راه‌اندازی «موکب تبیینی» و بهره‌گیری از اساتید حوزه‌های علمیه و مبلغان فعال در سطح شهر و شهرستان، بستر مناسبی برای پاسخگویی به سوالات، شبهات و حتی مسائل شرعی و گفتمان‌های دینی فراهم کرده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان ادامه داد: از زمان راه‌اندازی این موکب، استقبال خوبی از سوی مردم صورت گرفته و این فضا به محلی برای مراجعه و دریافت پاسخ تبدیل شده که این امر به همت طلاب و مبلغین محقق شده است.

وی با تاکید بر ضرورت مشارکت حداکثری نسل جوان گفت: برای تحقق این مهم باید نوجوانان و جوانان را درگیر کار کرد و مسئولیت‌ها را به آن‌ها سپرد؛ چرا که واگذاری امور به این قشر، موجب افزایش انگیزه و احساس تعلق آنان به این اجتماعات می‌شود.

حجت‌الاسلام حقیقت با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی ابراز کرد: در شرایطی که مردم در میدان حضور دارند، لازم است دستگاه‌های دولتی نیز پا به پای مردم در صحنه باشند. خوشبختانه برخی ادارات با حضور میدانی مسئولان و همچنین ارائه امکاناتی همچون تجهیزات، خودرو، سیستم‌های صوتی و برپایی ایستگاه‌های صلواتی، نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه حضور مسئولان در بین مردم موجب دلگرمی جامعه می‌شود، گفت: اگرچه سطح مشارکت ادارات در گلپایگان قابل قبول است، اما انتظار می‌رود این حضور پررنگ‌تر شود تا مردم بیش از پیش آن را احساس کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان در ادامه از تشکیل کارگروه‌های فرهنگی در شهرستان خبر داد و افزود: به دستور فرماندار، کمیته‌های مختلفی شکل گرفته که یکی از مهم‌ترین آن‌ها «کمیته مواکب» است که با مدیریت اداره تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر موکب‌های متعددی در محل اجتماعات برپا شده که برخی توسط هیئات مذهبی، برخی توسط ادارات و تعدادی نیز به صورت خودجوش مردمی اداره می‌شوند و حتی آموزش و پرورش نیز در این زمینه ورود داشته است.

حجت‌الاسلام حقیقت با قدردانی از فعالیت این مواکب گفت: این مجموعه‌ها در چارچوب وظایف خود مشغول خدمت‌رسانی هستند و نقش مهمی در پویایی اجتماعات دارند.

وی در ادامه با درخواست از مردم و مسئولان برای حمایت از این مواکب افزود: با توجه به مردمی بودن این فعالیت‌ها، تداوم و رونق آن‌ها نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی است تا این جریان دچار وقفه نشود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان با اشاره به تقارن این اجتماعات با دهه کرامت خاطر نشان کرد: با رایزنی‌های انجام‌شده با حرم مطهر حضرت معصومه (س)، برای دومین سال متوالی شاهد حضور خادمان این حرم در شهرستان بودیم که این امر برکات معنوی قابل توجهی به همراه داشت.

به گفته وی، خادمان حرم با حضور در منازل شهدای اخیر، دلجویی از خانواده‌ها، حضور در زندان و حتی مراجعه به منازل برخی شکات، زمینه تخفیف برای زندانیان را فراهم کردند.

حجت‌الاسلام حقیقت تصریح کرد: در پایان نیز حضور خادمان حرم در جمع مردم و بیان کرامات حضرت معصومه (س)، با استقبال گسترده‌ای همراه شد و فضای معنوی خاصی را در این اجتماعات ایجاد کرد.

وی ابراز کرد:یکی از موکب‌های فعال و مورد استقبال گسترده مردم، موکب کودک و نوجوان است که با محوریت اداره تبلیغات اسلامی و با حضور حجت‌الاسلام معصومی نژاد در حال فعالیت است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان افزود: در این موکب، برنامه‌های متنوع فرهنگی و تربیتی ویژه کودکان و نوجوانان به‌صورت شبانه و مستمر در طول هفته برگزار می‌شود و تلاش شده فضای جذاب و آموزشی برای این گروه سنی فراهم شود.

وی ادامه داد: برای تشویق و استمرار حضور دانش‌آموزان در این برنامه‌ها، کارت‌ها و برگه‌های مشارکت به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود و هر هفته روزهای جمعه قرعه‌کشی انجام و به منتخبین جوایزی اهدا می‌گردد.

حجت‌الاسلام حقیقت تصریح کرد: این جوایز شامل هدایای متبرک حرم حضرت معصومه (س) و همچنین هدایایی است که به همت مجموعه برنامه تهیه و به کودکان و نوجوانان شرکت‌کننده تقدیم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این برنامه‌ها، تقویت حضور نسل نوجوان در فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد ارتباط مؤثر و مستمر آنان با فضای معنوی و تربیتی این اجتماعات است.