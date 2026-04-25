به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی صبح شنبه در برنامه‌ آغازین کاروان «زیر سایه خورشید» در استان چهارمحال و بختیاری با ابراز خرسندی از حضور کاروان خادمان حرم مطهر رضوی در استان، اظهار کرد: زیارت حرم مطهر ثامن الائمه حضرت رضا (ع)، مبدأ نور و هدایت و برکت و سعادت، توفیقی است که امیدواریم نصیب همه آرزومندان شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ایران اسلامی از قرون اولیه اسلام ولایت‌پدیری و محبت اهل بیت (ع) را در سینه پرورش داده است، ادامه داد: ما ایرانیان از دیرباز جزو محبان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بوده و سعادت میزبانی از امام هشتم شیعیان را داریم که جای شکرگزاری دارد.

فاطمی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری به علت صعب‌العبور و کوهستانی بودن در مسیر رفت و آمد مسافران نبوده است، بیان کرد: این منطقه اما مردمانی دارد که ارادت صادقانه به ساحت نورانی اهل بیت (ع) و امام هشتم دارند و آرزوی هر زن و مرد مؤمن زیارت امام هشتم است.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به تبلیغات سوء و هجمه فرهنگی دشمنان، ادامه داد: باوجود تلاش وافر دشمن، مردمان پاک‌نهادی در این سرزمین زیست می‌کنند که ارادت قلبی به دین و قرآن و اهل بیت (ع) دارند و تحت تأثیر تبلیغات قرار نمی‌گیرند.

فاطمی با یادآوری اینکه زیارت حضرت رضا (ع) یک تجدید پیمان با عترت طاهره (ع) است، ادامه داد: مردمان این منطقه مسافت بالغ بر ۱۲۰۰ کیلومتری را تا مشهدالرضا طی می‌کنند و با حضرت تجدید عهد می‌بندند.

وی با بیان اینکه مردم با زیارت حرم مطهر رضوی حاجات خود را هم به آستان حضرت که وجیه عندالله هستند، عرضه می‌دارند تا واسطه فیض با خدا باشند و حاجات نیازمندان برآورده شود، افزود: حضرت مطلع بر احوال همه ما هستند و کشورمان در سایه خورشید ولایت از گزند و توطئه‌های بدخواهان حفظ شده و به فضل الهی دشمنان این آب و خاک ذلیل و منکوب خواهند شد.