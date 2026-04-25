به‌گزارش خبرگزاری مهر، حیدر صادقی در بازدید از محوطه تاریخی قلعه‌گِلی شهرستان خانمیرزا اظهار کرد: این محوطه ارزشمند تاریخی یکی از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی کشور به‌شمار می‌رود.

وی افزود: معرفی مطلوب، جذاب و علمی از میراث‌فرهنگی چهارمحال و بختیاری باعث جذب بیشتر گردشگران ورودی به این استان می‌شود.

صادقی تصریح کرد: تحقق این مهم بدون انجام پژوهش‌های علمی و تداوم کاوش‌های باستان‌شناسی ممکن نیست.

وی یادآور شد: حفاظت و شناخت دقیق آثار تاریخی، زمینه‌ساز توسعه گردشگری پایدار در منطقه به‌شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال‌ و بختیاری اضافه کرد: این اداره‌کل با جدیت برنامه‌های پژوهشی خود را در محوطه‌های مهم استان ادامه می‌دهد.

صادقی شناسایی، ثبت و مطالعه علمی آثار تاریخی را باعث افزایش آگاهی عمومی دانست و گفت: این مهم در حفظ هویت فرهنگی و تقویت جایگاه گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.