بهگزارش خبرگزاری مهر، حیدر صادقی در بازدید از محوطه تاریخی قلعهگِلی شهرستان خانمیرزا اظهار کرد: این محوطه ارزشمند تاریخی یکی از مهمترین محوطههای تاریخی کشور بهشمار میرود.
وی افزود: معرفی مطلوب، جذاب و علمی از میراثفرهنگی چهارمحال و بختیاری باعث جذب بیشتر گردشگران ورودی به این استان میشود.
صادقی تصریح کرد: تحقق این مهم بدون انجام پژوهشهای علمی و تداوم کاوشهای باستانشناسی ممکن نیست.
وی یادآور شد: حفاظت و شناخت دقیق آثار تاریخی، زمینهساز توسعه گردشگری پایدار در منطقه بهشمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: این ادارهکل با جدیت برنامههای پژوهشی خود را در محوطههای مهم استان ادامه میدهد.
صادقی شناسایی، ثبت و مطالعه علمی آثار تاریخی را باعث افزایش آگاهی عمومی دانست و گفت: این مهم در حفظ هویت فرهنگی و تقویت جایگاه گردشگری از اهمیت ویژهای برخوردار است.
