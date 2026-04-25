جزیره کیش میزبان کاروان‌ زیر سایه خورشید خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گردآفرین، دبیر اجرایی برنامه‌های «زیر سایه خورشید» در جزیره کیش با بیان این مطلب که این کاروان پس از ورود به جزیره، در دو روز حضور خود، برنامه‌ها و دیدارهای گسترده‌ای را در سطح کیش برگزار خواهد کرد، خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین این برنامه‌ها می‌توان به دیدار با کارکنان ادارات و نهادهای مختلف، به‌ویژه نیروهایی که در ایام ماه مبارک رمضان خدمات مضاعفی ارائه داده‌اند، اشاره کرد.

وی افزود: همچنین خادمین حرم مطهر رضوی با خادم‌یاران و یاوران رضوی فعال در جزیره و روحانیون کیش دیدار خواهند داشت. دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، حضور در برنامه‌های مردمی و شرکت در مراسم معنوی غبارروبی مزار شهدای گمنام نیز از دیگر بخش‌های این سفر معنوی است.

بر اساس این گزارش، کاروان «زیر سایه خورشید» در تجمعات مردمی حضور یافته و از گروه‌های جهادی فعال در جزیره نیز سرکشی خواهد کرد.