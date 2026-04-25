به گزارش خبرنگار مهر، جلال امیری صبح شنبه در بازدید از مراکز نگهداری کودکان تحت نظارت بهزیستی شاهرود نظارت مستمر بر احوال و امور این کودکان را بدون وقفه و مستمر دانست و ابراز کرد: تلاش شده در کنار پیگیری وضعیت حقوقی و رفاهی آنان، برنامههای فرهنگی، تربیتی و آموزشی نیز برایشان فراهم شود.
وی افزود: برگزاری اردوهای یکروزه اختصاصی برای این کودکان، یکی از نمونههای موفق اقدامات حمایتی در ایام اخیر بوده است. این اردوها در مجتمعهای فرهنگی و تفریحی شهرستان و با همراهی برنامههای آموزشی، مهارتی و مذهبی برگزار شده و شرایطی فراهم کرده است تا کودکان ضمن تفریح و نشاط، از خدمات فرهنگی و تربیتی نیز بهرهمند شوند.
دادستان شاهرود ادامه داد: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون دو مرحله از این اردوهای یکروزه برگزار شده و جدیدترین برنامه در ایام دهه کرامت به اجرا درآمده است. وی افزود: این اقدامات بخشی از اجرای تکالیف قانونی دستگاه قضایی و پیگیری حقوقی برای حمایت هوشمندانه از گروههای آسیبپذیر است.
امیری با اشاره به دستور صریح رئیس کل دادگستری استان سمنان مبنی بر تقویت خدماترسانی عادلانه و بیوقفه در سراسر استان، گفت: دستگاه قضایی استان سمنان متعهد است که در شرایط فعلی نیز خدمترسانی مؤثر به همه اقشار جامعه، بهویژه کودکان و افراد آسیبپذیر را با جدیت ادامه دهد و نظارت بر اجرای تکالیف قانونی در این حوزهها بدون کوچکترین وقفه دنبال میشود.
نظر شما