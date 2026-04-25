۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

دادستان شاهرود: تکالیف قانونی در قبال کودکان بهزیستی رصد می‌شود

شاهرود-دادستان شاهرود با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از کودکان تحت پوشش بهزیستی، از رصد تکالیف قانونی دستگاه‌ها در قبال این قشر خبر داد و گفت: هیچ ترک‌فعلی از چشم دستگاه قضائی پنهان نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال امیری صبح شنبه در بازدید از مراکز نگهداری کودکان تحت نظارت بهزیستی شاهرود نظارت مستمر بر احوال و امور این کودکان را بدون وقفه و مستمر دانست و ابراز کرد: تلاش شده در کنار پیگیری وضعیت حقوقی و رفاهی آنان، برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و آموزشی نیز برایشان فراهم شود.

وی افزود: برگزاری اردوهای یک‌روزه اختصاصی برای این کودکان، یکی از نمونه‌های موفق اقدامات حمایتی در ایام اخیر بوده است. این اردوها در مجتمع‌های فرهنگی و تفریحی شهرستان و با همراهی برنامه‌های آموزشی، مهارتی و مذهبی برگزار شده و شرایطی فراهم کرده است تا کودکان ضمن تفریح و نشاط، از خدمات فرهنگی و تربیتی نیز بهره‌مند شوند.

دادستان شاهرود ادامه داد: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون دو مرحله از این اردوهای یک‌روزه برگزار شده و جدیدترین برنامه در ایام دهه کرامت به اجرا درآمده است. وی افزود: این اقدامات بخشی از اجرای تکالیف قانونی دستگاه قضایی و پیگیری حقوقی برای حمایت هوشمندانه از گروه‌های آسیب‌پذیر است.

امیری با اشاره به دستور صریح رئیس کل دادگستری استان سمنان مبنی بر تقویت خدمات‌رسانی عادلانه و بی‌وقفه در سراسر استان، گفت: دستگاه قضایی استان سمنان متعهد است که در شرایط فعلی نیز خدمت‌رسانی مؤثر به همه اقشار جامعه، به‌ویژه کودکان و افراد آسیب‌پذیر را با جدیت ادامه دهد و نظارت بر اجرای تکالیف قانونی در این حوزه‌ها بدون کوچک‌ترین وقفه دنبال می‌شود.

کد مطلب 6810622

