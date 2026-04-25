ثبت بیش از ۸ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی البرز طی ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان اظهار کرد: براساس ثبت ۵۵ دستگاه سامانه‌های تردد شمار بر خط در محورهای مواصلاتی البرز و همزمان با آغاز سفرهای نوروزی تردد ٨ میلیون و ٨٣١ هزار و ٢٢۵ خودرو در محورهای مواصلاتی البرز ثبت شده است.

باقرجوان افزود: در این بازه زمانی ورود ۴ میلیون و ۴۵۴ هزار و ٢٢٣ خودرو به محورهای مواصلاتی البرز ثبت شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ٢٨.٢ درصد کاهش داشته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به اینکه در این مدت از محورهای مواصلاتی البرز بیش از ۴ میلیون و ٣٧٧هزار خودرو خارج شده، افزود: خروجی خودرو از محورهای مواصلاتی البرز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز ٣٠.۴ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: در مجموع تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی البرز در مقایسه با سال گذشته در این بازه زمانی با کاهش ٢٩.٣ درصدی مواجه بوده ایم.