بازنگری در ضوابط اسکان و اخذ هزینه خوابگاه از دانشجویان سنواتی پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا عبدالرضا دیانی در جلسه هماهنگی از اجرای طرح ملی «اعتبارسنجی خوابگاه‌های دانشجویی کشور» به ‌عنوان یکی از برنامه‌های جامع حوزه رفاهی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد.

در ادامه مختاری، رئیس اداره رفاهی دانشجویان علوم پزشکی ضمن ارائه گزارشی از تاریخچه طراحی و اجرای« طرح ملی اعتبارسنجی خوابگاه‌های دانشجویی» در سال ۱۳۹۶ توسط اداره کل دانشجویی، عنوان کرد: این طرح با هدف رتبه بندی خوابگاه‌ها و تعیین کیفیت فنی در ۸ محور و ۶۳ شاخص خوابگاه متاهلی و ۸۴ شاخص مربوط به خوابگاه مجردی و طی ۲ چک لیست تعیین شده اجرا می‌شود.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح از نظرات و تجربه‌های صاحبنظران حوزه دانشجویی استفاده شده است و جلسه تبیین موضوع و فرآیند اجرای طرح به زودی در جلسه وبیناری معاونان و مدیران دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی انجام خواهد شد.

بازنگری در آیین‌نامه اسکان و هزینه‌های خوابگاه دانشجویان سنواتی علوم پزشکی

همچنین پس از بررسی طرح اعتبارسنجی خوابگاه‌های دانشجویی ، جلسه بازنگری و ویرایش دو بند ماده ۳ آیین‌نامه اسکان دانشجویان با حضور مسئولان اداره کل دانشجویی در روز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت متبوع برگزار شد.

در این جلسه بنا به پیشنهاد صندوق رفاه دانشجویان ، بند ۳-۵ بخش دوم آیین‌نامه: نحوه اداره و مقررات عمومی- انضباطی خوابگاه‌های دانشجویی مجردی در خصوص اسکان دانشجویان سنواتی در خوابگاه و نحوه اخذ هزینه از ایشان و بند ۳-۱۱ مبنی‌بر مجوز سکونت دانشجویان در خوابگاه و اخذ هزینه بهره‌مندی از خوابگاه دانشجویان مورد بازنگری قرار گرفت و مقرر شد این دو بند بر اساس نظرات و پیشنهادات اعضاء جلسه، ویرایش شود.

در این جلسه دکتر دیانی مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر صادقی معاون اداره کل دانشجویی این وزارتخانه، مختاری، رئیس اداره رفاهی دانشجویان، دکتر هاشمی‌نسب و صدیق سرچشمه، کارشناسان اداره رفاهی دانشجویان، حمید رضا رئیس معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان، خداوردی، رئیس اداره تسهیلات دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران، دکتر پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رومیانی مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر پیرانی مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فرید مدیر اداره امور خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور داشتند.