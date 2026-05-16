به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز و معلم، حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را نمونهای آشکار از جنایت علیه غیرنظامیان بهویژه کودکان دانست و اظهار کرد: در پی حمله به مدارس پسرانه و دخترانه شجره طیبه میناب، جمعی از دانشآموزان، معلمان و همراهان آنان به شهادت رسیدند و دهها نفر نیز مجروح شدند.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش از نخستین ساعات حادثه در محل حضور داشت، گفت: عملیات آواربرداری از همان روز آغاز شد و همکاران آموزش و پرورش در کنار سایر دستگاهها در روند انتقال مجروحان، شناسایی پیکرها و همراهی با خانوادههای داغدار مشارکت فعال داشتند.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین به تشییع باشکوه شهدای این حادثه در شهرستان میناب اشاره کرد و افزود: فرهنگیان استان در تمامی مراحل از رسیدگی به مجروحان تا شناسایی پیکرها و برگزاری آیینهای تشییع و دیدار با خانوادههای شهدا در کنار مردم حضور داشتند.
ضیایی با اشاره به اقدامات انجامشده برای دانشآموزان بازمانده از این حادثه گفت: برای ۲۴۰ دانشآموز بازمانده برنامهریزی آموزشی انجام شد و این دانشآموزان در مدارس دیگر ساماندهی شدند و روند آموزش آنان از ۱۶ اسفند از طریق بسترهای آموزشی ادامه یافت.
وی همچنین از اجرای برنامههای حمایتی و مشاورهای برای دانشآموزان آسیبدیده خبر داد و افزود: برای هر ۱۰ دانشآموز یک مشاور در نظر گرفته شد و در مجموع ۲۴ مشاور مسئول ارائه خدمات روانشناختی به دانشآموزان بازمانده هستند.
وی تأکید کرد: مهمترین اقدام برای احقاق حقوق دانشآموزان و معلمان شهید، پیگیری حقوقی این جنایت است و آموزش و پرورش نیز از همان روزهای نخست شکایت خود را ثبت کرده است.
