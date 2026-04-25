۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

رهاسازی آب سد دز؛ کشاورزان و گردشگران از حریم رودخانه دز فاصله بگیرند

دزفول - فرمانداری ویژه دزفول با صدور اطلاعیه ای از رهاسازی آب سد دز خبر داد و به عشایر، کشاورزان و گردشگران هشدار داد از حریم رودخانه دز فاصله بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان دزفول به منظور حفظ تراز آب و مهار سیلاب، آب سد دز رها سازی می‌شود و دبی خروجی سد دز به ۷۰۰ مترمکعب در ثانیه افزایش می‌یابد.

بر این اساس ضروری است که کشاورزان حاشیه رودخانه موتورهای تلمبه آب، کندوهای عسل، سایر تجهیزات و ادوات کشاورزی را جمع آوری و از حریم و بستر رودخانه دز فاصله بگیرند.

در ادامه این اطلاعیه به همه مردم و گردشگران هشدار داده شده که از توقف در حاشیه رودخانه‌ دز به شدت اجتناب کنند.

در همین راستا به عشایر و دامداران ساکن در حاشیه و بستر رودخانه دز نیز هشدار داده می‌شود ضمن پرهیز از استقرار در مناطق کم‌ارتفاع و در معرض خطر، نسبت به جابه‌جایی سریع چادرها، احشام و تجهیزات خود به نقاط امن و مرتفع اقدام کنند تا از هرگونه خسارت احتمالی جلوگیری شود.

کد مطلب 6810853

