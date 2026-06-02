آیفون تاشو با لولای عجیب و محفظه بخار عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جی اس ام آرنا، طبق پست یک افشاگر در میکروبلاگ چینی «ویبو»، آیفون تاشو یک محفظه بخار برای بهبود کارایی گرمایشی دارد. این افشاگر مدعی است اپل عملکرد خنک کنندگی VC را در آیفون اولترا به شدت ارتقا داده است. طبق شایعات نخستین موبایل تاشو اپل یک شاسی نازک به خصوص در حالت باز دارد.

به نظر می رسد اپل با وجود کمبود فضا به دلیل طراحی باریک دستگاه، توانسته محفظه بخار سیستم خنک کننده را به آیفون اضافه کند.

همچنین افشاگر مذکور در یک پست دیگر مدعی شد آیفون اولترا با لولایی از جنس فلز مایع عرضه می شود. طبق این ادعا دستگاه در سپتامبر امسال رونمایی می شود. اپل نخستین بار سیستم خنک کننده با محفظه بخار را در آیفون ۱۷ پرو و ۱۷ پرومکس ارائه کرد.

به نوشته نشریه «مک رومرز» این افشاگر با نام «Fixed Focus Digital» مدعی شده فرایندهای پیش تولید آیفون تاشو با فشار روبرو شده و اکنون مشخص شده افزایش تولید این محصول فرایند مشکلی است. شایعات حاکی از آن است که آیفون اولترا احتمالا پنج ویژگی کلیدی که در آیفون ۱۷ پرو وجود دارد از جمله FaceID، دوربین تله فتو، مگ سیف، کلید اکشن و محفظه سیم کارت فیزیکی را ندارد که دلیل این امر ضخامت ۴.۵ میلیمتری دستگاه در حالت تاشده است.

آیفون ایر که با فلسفه ای مشابه همین دستگاه تولید شده سیستم محفظه بخار ندارد و به همین دلیل وجود این ویژگی در آیفون اولترا عجیب به نظر می رسد.

اپل سال گذشته طراحی حرارتی آیفون ۱۷ پرو را تغییر داد و از سیستم محفظه بخار برای نخستین بار در آیفون استفاده کرد. این سیستم مقدار اندکی آب دیونیزه شده را برای خارج کردن گرما از تراشه A۱۰ pro به کار می گیرد و آن را در کل بدنه آلومینیومی دستگاه توزیع می کند. اپل مدعی است این طراحی در مقایسه با سیستم های حرارتی گرافیتی که در مدل های پرو پیشین به کار رفته بود، ۴۰ درصد عملکرد بهتری برای فعالیت های سخت دارد.