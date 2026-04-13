به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هرچند به نظر می رسد اپل دیرهنگام وارد بازار عینک های هوشمند می شود اما احتمالا محصولی ارائه می کند که شامل چهار طرح مختلف است. به گفته مارک گورمن خبرنگار بلومبرگ، احتمال دارد اپل برخی یا همه چهار استایل عینکی که هم اکنون آزمایش می کند را به بازار عرضه کند.

او فاش کرده اپل مشغول آزمایش یک قاب عینک بزرگ چهارگوش و قابل مقایسه با طرح ویفرز ری بن است، یک قاب با طراحی چهارگوش ظریفتر و مشابه عینک تیم کوک ، طرح یک قاب بیضی یا دایره بزرگ تر و یک دایره یا بیضی کوچکتر است. همچنین اپل مشغول کار روی طیفی از رنگ ها برای این گجت از جمله سیاه،آبی اقیانوسی وقهوه ای روشن است.

محصول جدید اپل با نام رمزیN۵۰ به طور مستقیم با نسل دوم عینک ری بن متا رقابت می کند.هرچند این دو محصول مشابه یکدیگر هستند اما احتمالا اپل طراحی خود را با لنزهای بیضی عمودی با چراغ هایی دور آن متمایز کند. محصول آینده اپل نیز مانند عینک هوشمند متا عکس و فیلم ضبط می‌کند.

اما به گفته گورمن، قرار است با آیفون همگام‌سازی بهتری داشته باشد و به کاربران امکان دهد از اکوسیستم اپل برای ویرایش، اشتراک‌گذاری، تماس‌های تلفنی، اعلان‌ها، موسیقی و حتی دستیار صوتی آن استفاده کنند. انتشار عینک هوشمند اپل حتی می‌تواند همزمان با سیری بهبود یافته آینده باشد که باید با iOS ۲۷ عرضه شود.

گورمن مدعی احتمالا اپل عینک های هوشمند خود را در پایان ۲۰۲۶ میلادی یا اوایل ۲۰۲۷ میلادی رونمایی کند و عرضه رسمی دستگاه نیز در ۲۰۲۷ میلادی انجام می شود.