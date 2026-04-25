به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ دکتر سید ستار هاشمی، در جمع مدیران ارشد شرکت ملی پست با قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه در ایام نوروز و جنگ تحمیلی سوم گفت: تیم تصمیم‌گیر کنونی نقش مؤثری در موفقیت‌های اخیر داشته و بازخوردهای میدانی نشان‌دهنده عملکرد مطلوب شرکت ملی پست است.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها گفت: سطح رضایت مردم از خدمات پستی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و تداوم این روند با تقویت هماهنگی‌های مدیریتی از طریق برگزاری همایش مدیران ضروری است.

امنیت سایبری و تحول دیجیتال در زنجیره خدمات دولت

وی در ادامه با تأکید بر گسترش استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پستی تصریح کرد: افزایش نقش پست در زنجیره خدمات دولت نیازمند ارتقای تاب‌آوری و تقویت اقدامات امنیتی در برابر حملات سایبری است.

هاشمی همچنین تسریع در ایجاد و راه‌اندازی مرکز ملی مبادله جدید مرسولات پستی را از الزامات توسعه زیرساختی این حوزه دانست و بر حرکت به سمت تحول دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید کرد.

معیشت کارکنان و تقویت سرمایه انسانی

وی توجه به معیشت کارکنان و خانواده‌های آنان را از اولویت‌های وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: ارتقای سطح رفاهیات همکاران در کنار افزایش بهره‌وری باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

هاشمی همچنین بر ضرورت ارتباط مستمر با بدنه کارشناسی، توجه ویژه به خانواده‌های معظم شهدای پست و بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان تأکید کرد و افزود: این موارد علاوه بر وظیفه سازمانی، سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشبرد اهداف کلان شرکت ملی پست است.

تنظیم‌گری و اصلاح ساختار حوزه پست

وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای چابک‌سازی ساختار شرکت گفت: جلوگیری از بزرگ شدن بدنه سازمانی و توسعه همکاری با بخش خصوصی از سیاست‌های اصلی وزارت ارتباطات است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار تنظیم‌گری حوزه پست اظهار داشت: اصلاح چارچوب رگولاتوری برای پاسخ‌گویی به نیازهای جدید کشور ضروری است و تعیین تکلیف قانون اساسنامه شرکت ملی پست باید با جدیت دنبال شود.