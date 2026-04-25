توزیع بیش از ۴۲۰۰ تن مرغ در بازار هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جامعی با اشاره به استمرار طرح تنظیم بازار در سطح استان اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به تقاضای مصرف‌کنندگان و جلوگیری از نوسانات قیمتی، در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ مجموعاً ۴ هزار و ۲۳۱ تن گوشت مرغ در شبکه‌های توزیع عرضه شد.

وی در تشریح جزئیات این آمار افزود: از این میزان، ۴ هزار و ۶۰ تن مربوط به مرغ گرم و ۱۷۱ تن نیز مرغ منجمد بوده است که با نظارت مستقیم این سازمان در سراسر استان در دسترس عموم مردم قرار گرفت.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با تأکید بر پایداری امنیت غذایی خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما استمرار جریان تأمین کالاهای اساسی است. پایش مستمر بازار و مدیریت زنجیره توزیع تا زمان رسیدن به ثبات کامل و رفاه حال شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.