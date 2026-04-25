کیان ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مهمترین اقدامات و دستاوردهای حوزه درمان در استان اشاره کرد و از بهرهبرداری تجهیزات مهم و راهبردی در مراکز درمانی خبر داد.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای قدیمی در حوزه درمان بیماران سرطانی برطرف شده است، اظهار کرد: بخش رادیوتراپی بیمارستان شهید رئیسی راهاندازی شده و اکنون بیماران میتوانند خدمات مورد نیاز خود را در داخل استان دریافت کنند.
معاون درمان همچنین از تأمین دستگاه پیشرفته SPECT-CT خبر داد و گفت: این تجهیز با ارزش بالا از جمله امکانات کمنظیر در کشور محسوب میشود که نقش مهمی در ارتقای سطح تشخیص بیماریها ایفا خواهد کرد.
وی در ادامه به توسعه زیرساختهای درمانی در شهرستانها اشاره کرد و افزود: در سال گذشته اقدامات قابل توجهی برای تجهیز مراکز درمانی خارج از مرکز استان انجام شده که از جمله آن میتوان به ارتقای اورژانس بیمارستان طالقانی اسلامآباد غرب و راهاندازی مراکز تخصصی و غربالگری در برخی شهرستانها اشاره کرد.
ظهرابی با تأکید بر سیاست تمرکززدایی در خدمات درمانی، خاطرنشان کرد: برای نخستین بار برخی خدمات تخصصی از جمله جراحیهای چشم در چند شهرستان ارائه میشود که این اقدام نقش مؤثری در کاهش هزینهها و تسهیل دسترسی بیماران داشته است.
وی همچنین از تقویت نیروی انسانی متخصص در استان خبر داد و گفت: جذب نیروهای جدید و استقرار پزشکان متخصص در مناطق مرزی و کمتر برخوردار، گامی مهم در راستای تحقق عدالت در حوزه سلامت است.
معاون درمان در پایان با اشاره به نقش کادر درمان در مدیریت شرایط خاص، از تلاشهای آنان در ارائه خدمات در رویدادهای مهم و شرایط بحرانی قدردانی کرد و این همراهی را نشانه تعهد جامعه سلامت دانست.
