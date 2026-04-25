به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از کشف و توقیف ۲ دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در بیرجند خبر داد.

سرهنگ یدالله دهقان در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی شهر بیرجند، ۲ دستگاه موتور سیکلت سنگین غیرمجاز و فاقد مدارک قانونی را شناسایی و توقیف کردند.

وی با بیان اینکه ارزش این موتور سیکلت‌ها بنا بر نظر کارشناسان بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

کشف بیش از ۲۵۰۰ ثوب پوشاک قاچاق

سرهنگ دهقان همچنین از کشف ۲ هزار و ۵۰۰ ثوب لباس قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال در بیرجند خبر داد و اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی اخباری مبنی بر فروش پوشاک قاچاق در یک واحد صنفی دریافت کردند که بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، واحد صنفی متخلف را شناسایی کرده و با هماهنگی مرجع قضائی این مکان را مورد بازرسی قرار دادند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی افزود: در بازرسی از این واحد صنفی، ۲ هزار و ۵۰۰ ثوب پوشاک قاچاق کشف شد که ارزش آن بالغ بر ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف ۲۵ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق

سرهنگ دهقان همچنین از کشف ۲۵ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در بیرجند خبر داد و افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری سیگار قاچاق در یک واحد صنفی، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، محل نگهداری سیگارهای قاچاق را شناسایی کرده و با هماهنگی مرجع قضائی نسبت به بازرسی از این واحد اقدام کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان افزود: در این عملیات، ۲۵ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد که ارزش آن ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای ادامه روند قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.