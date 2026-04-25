یاد شهدا پشتوانه عزت و پایداری کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه شنبه در دیدار با خانواده شهید آرمین نوروزی با ابراز همدردی با بازماندگان این شهید، فقدان فرزند را اندوهی سنگین دانست و گفت: هنگامی که این داغ با افتخار شهادت همراه می‌شود، جایگاه والای معنوی شهید می‌تواند موجب آرامش و سربلندی خانواده باشد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در پیشگاه الهی، اظهار کرد: شهیدان با ایثار جان خود، عزت و امنیت کشور را تضمین کرده‌اند و امروز همه ما نیازمند بهره‌مندی از دعای خیر و شفاعت آنان هستیم.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه شهید نوروزی دیگر تنها متعلق به خانواده خود نیست، افزود: این شهید اکنون به نمادی برای مردم استان و کشور تبدیل شده و نام او در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار خواهد ماند.

وی ادامه داد: روحیه ایثار و باور عمیق شهدا به آرمان‌های انقلاب، عامل اصلی پایداری کشور در برابر تهدیدهاست و همین فرهنگ موجب شده دشمنان در برابر ملت ایران ناکام بمانند.

حبیبی همچنین خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی دانست و تصریح کرد: ملت ایران همواره قدردان فداکاری این خانواده‌هاست و آنان را با نگاه احترام‌آمیز مورد تکریم قرار می‌دهد.

در این دیدار، پدر شهید نوروزی با اشاره به ویژگی‌های فرزندش گفت: او پیش از اعزام به مأموریت، از سرنوشت خود آگاه بود و با شناخت کامل مسیرش را انتخاب کرده بود.

وی افزود: فرزندم حتی پیش از شهادت، برخی جزئیات مراسم خود را نیز پیش‌بینی کرده بود و این موضوع نشان‌دهنده ایمان و باور عمیق او به راهی بود که برگزیده بود.