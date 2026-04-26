  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۴۷

تیراندازی در مراسم شام خبرنگاران در کاخ سفید/ ترامپ خارج شد

رسانه‌ها گزارش دادند که رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال تیراندازی در محل برگزاری ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید، توسط نیروهای امنیتی از محل خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، سرویس مخفی آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور را از مراسم ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید خارج کرد.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که ترامپ از مراسم ضیافت شام در کاخ سفید خارج شد و حاضران در حال پناه گرفتن دیده شده اند.

خبرنگار المیادین در واشنگتن نیز اعلام کرد که خارج شدن رئیس‌جمهور آمریکا و برخی شخصیت‌های ارشد در پی وقوع حادثه‌ای با ماهیت نامشخص در محل مراسم روی داده است.

شبکه سی‌ان‌ان نیز به نقل از یک مقام امنیتی اعلام کرد که صدای تیراندازی احتمالاً در لابی محل برگزاری مراسم شنیده شده و عامل آن کشته شده است.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام اعلام کرد که گزارش‌هایی از کشته شدن عامل تیراندازی در لابی هتل هیلتون، محل برگزاری ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید منتشر شده است.

این مقام اعلام کرد که فرد مسلح در لابی هتل هیلتون کشته شده است.

سی‌ان‌ان نیز به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داد که ترامپ و اعضای دولت او در امان هستند و آسیبی ندیده‌اند.

شبکه فاکس نیوز نیز به نقل از منبع خود گزارش داد که صدای تیراندازی در هتل هیلتون، جایی که ترامپ در مراسم ضیافت شام خبرنگاران حضور داشت، شنیده شده است.

این مقام در گفت وگو با فاکس نیوز مدعی شد که پس از آن که امنیت محل برگزاری ضیافت شام تأمین شود، ترامپ برای ادامه مراسم به هتل هیلتون بازخواهد گشت.

فاکس‌نیوز اما به نقل از منبع خود اعلام کرد که نیروهای امنیتی توانستند عامل تیراندازی را بازداشت کنند، مراسم از سر گرفته خواهد شد و محل برگزاری ضیافت امن اعلام شده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از برخی حاضران گزارش داد که پیش از تخلیه سالن محل برگزاری مراسم، صدای ۵ تا ۸ گلوله شنیده شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      انشالله خبر ترور و مرگ خوک زرد امریکایی منتشر شود
    • بابک خرمدینان IR ۰۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      روزهای آخر این خوک زرد نجس هست به حق ۵ تن جنازش از سالن بیرون بیاد
      • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
        0 0
        الهی هزاران مرتبه امین
    • IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ساخته خودشان برای بزرگ کردن کله زرد است
    • IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      قاتل مدرسه میناب باید کشته بشه.....صهیونیست باید کشته بشه
    • علیرضا IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      این کارخودترامپ حقه باز برای جلب توجه و بااهمیت جلوه دادن وجودمنحوسش واحتمالا روبرونشدن باخبرنگاران است
    • IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      دوباره یک ترور ساختگی مسخره برای مظلوم نمایی و برگرداندن مثلا محبوبیت از دست رفته !!
    • امیر IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ترامپ قمارباز این کارخودته معلوم نیست تواون مغز فاسدت چه برنامه ای داری؟!بعدا معلوم میشه!
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      كاش شام اخر زردك ميشد بيشرف

    پربازدیدها

    پربحث‌ها