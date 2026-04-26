به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مدال و طلای کاروان را حسن عجمی بختیاروند، در ماده پرتاب وزنه دوومیدانی برای کشورمان کسب کرد. حسن عجمی بختیاروند با رکورد ۲۰.۱۷ به مدال طلای بازی‌ها دست یافت. در این رقابت که با حضور ۹ نماینده از ۵ کشور پیگیری شد، دو ورزشکار از ایران، دو ورزشکار از چین، دو ورزشکار از سریلانکا، دو ورزشکار از تایلند و یک ورزشکار از ازبکستان حضور داشتند.

نمایندگان چین با ثبت رکوردهای ۱۹.۹۵ و ۱۹.۶۹ به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

مهران خوراند دیگر نماینده ایران نیز با ثبت رکورد ۱۷.۶۳ در جایگاه‌ پنجم قرار گرفت.