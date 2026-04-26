ایران کشوری با فرهنگ غنی و کهن است/ استقلال ترجیح داد کمکی به من نکند!

به گزارش خبرنگار مهر، لئوناردو پادوانی، مدافع برزیلی پیشین استقلال، یکی از تلخترین اتفاقات تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران را در کارنامه خود دارد؛ بازیکنی که در اوج دوران حرفهای، ناگهان با مصدومیتی شدید مواجه شد و مسیر زندگیاش برای همیشه تغییر کرد.
پادوانی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۶ و در جریان دیدار تیمهای استقلال و فولاد خوزستان، در دقیقه ۴۲ نیمه نخست، پس از برخوردی سنگین دچار آسیب جدی از ناحیه گردن و جابجایی مهره شد. شدت این مصدومیت به حدی بود که او پس از انجام چندین عمل جراحی سنگین و گذراندن ماهها درمان در ایران، ناچار شد به کشورش بازگردد؛ اتفاقی که در نهایت به از دست دادن توانایی راه رفتن او انجامید.
پادوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت خود اظهار داشت: من باید به زندگیام ادامه بدهم. در حال حاضر بهعنوان یک ورزشکار در رشته تیراندازی با کمان فعالیت میکنم و همزمان بهعنوان ایجنت فوتبال نیز مشغول به کار هستم. ورزش میتواند زندگی انسانها را متحول کند و این فرصت را فراهم میکند تا با افراد، کشورها و فرهنگهای مختلف آشنا شویم.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت ارتباطش با باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ ارتباطی با باشگاه ندارم و متأسفانه این باشگاه ترجیح داد کمکی به من نکند. همچنین دادگاه حکمیت ورزش (CAS) نیز نخواست وارد بررسی موضوع مصدومیت من شود. واقعاً برایم قابل باور نیست که چنین پرونده مهمی در فوتبال، به شکل درست و شایسته مورد رسیدگی قرار نگرفت.
مدافع پیشین استقلال در بخش دیگری از اظهاراتش به ایران اشاره کرد و گفت: ایران جایگاه مهمی در زندگی من دارد. من به این کشور سفر کردهام و از نزدیک شرایطی را که مردم هر روز با آن مواجه هستند، لمس کردهام. ایران کشوری کهن با فرهنگی بسیار غنی است و مردم آن نیز بسیار مهماننواز هستند.
پادوانی افزود: در سالهای گذشته، ایران بهدلیل تحریمهای اقتصادی آسیبهای زیادی دیده و این موضوع بهوضوح در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است. در هر جنگی این مردم هستند که بیشترین آسیب را میبینند؛ افراد بیگناه زیادی در ایران جان خود را از دست داده اند و خانوادهها با مشکلات زیادی روبهرو میشوند.
وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم این درگیریها هرچه زودتر پایان یابد و شرایط برای مردم بهتر شود.
نظر شما