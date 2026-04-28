به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت ۲۳ هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال استقلال در صدر جدول قرار دارد. با توجه به توقف اجباری مسابقات به دلیل جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، ادامه لیگ برتر نیز به تعویق افتاده و قرار است دیدارهای باقی‌مانده پس از برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ از سر گرفته شود.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ایران در صورت موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد دارد معرفی نمایندگان خود در رقابت‌های آسیایی فصل آینده را با تأخیر انجام دهد تا تیم‌های حاضر بر اساس جدول نهایی لیگ و همچنین قهرمان جام حذفی مشخص و معرفی شوند.

در این میان، تیم فوتبال استقلال که در حال حاضر صدرنشین لیگ است علاقه مند بود که این تیم به عنوان صدرنشین به عنوان نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا برای فصل آینده به AFC معرفی می شد که این موضوع تاکنون تحقق نیافته است. دلیل این موضوع نیز کاهش بودجه باشگاه برای فصل آینده، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی و همچنین احتمال جدایی بازیکنان خارجی عنوان شده است؛ بازیکنانی که بخش مهمی از ساختار اصلی تیم را تشکیل می‌دهند.

در شرایط فعلی، استقلالی‌ها به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی امکان جذب بازیکن جدید ندارند و ناچار هستند با نفرات فعلی ادامه دهند. از سوی دیگر، پرداخت مطالبات بازیکنان خارجی نیز به یکی از چالش‌های جدی باشگاه تبدیل شده است.

با توجه به حضور نداشتن برخی از این بازیکنان در ایران و مشکلات انتقال پول از طریق شبکه بانکی بین‌المللی، استقلال در پرداخت حقوق آن‌ها با موانع جدی مواجه شده است در حالی که پیش از این بازیکنان خارجی شاغل در ایران معمولاً مطالبات خود را به‌صورت نقدی دریافت می‌کردند.

در صورت ادامه شرایط فعلی در کشور و عدم تمایل بازیکنان خارجی به بازگشت، پیش‌بینی می‌شود تیم فوتبال استقلال در زمان ازسرگیری مسابقات و همچنین با توجه به فشردگی تقویم پس از جام جهانی و آغاز فصل جدید، با مشکلات و چالش‌های جدی‌تری مواجه شود که این موضوع ممکن است صدرنشینی آبی ها را تحت تاثیر قرار دهد و شاید این تیم دیگر نتواند سهمیه آسیایی را در لیگ برتر و حتی جام حذفی به دست آورد.