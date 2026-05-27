نادر برهانی مرند دچار حادثه رانندگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، نادر برهانی مرند نویسنده و کارگردان تئاتر در یکی از اتوبان های تهران دچار حادثه شده و مورد عمل جراحی قرار گرفت.

وی هم اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان است.

براساس پیگیری خانه تئاتر، وضعیت عمومی این کارگردان تئاتر مساعد بوده و تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.

وی قرار بود نمایشی درباره کورش کبیر را روی صحنه ببرد.

برهانی مرند، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر، زمستان سال ۱۴۰۳ نمایش «هدویگ» را بر اساس نمایشنامه «مرغابی وحشی» نوشته هنریک ایبسن در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برد.