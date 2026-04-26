ادعای منابع آمریکایی درباره اعتراف متهم حادثه تیراندازی در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی بی اس به نقل از منابع مدعی شد، فرد بازداشت شده در خصوص حادثه تیراندازی در مراسم خبرنگاران کاخ سفید اعتراف کرده که قصد داشت مسئولان دولت ترامپ را هدف قرار دهد.

همچنین شبکه سی ان ان به نقل از منابع گزارش داد، فرد مذکور به عنوان معلم و امور حوزه بازی های ویدئویی فعالیت می کرده است.

ان بی سی نیز به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد، این شخص دارای سابقه جنایی نبوده و از سوی نیروهای امنیتی تحت نظر نبوده است.

پیشتر اعلام شده بود که یک فرد ۳۱ ساله اهل کالیفرنیا در جریان تیراندازی در مراسم خبرنگاران کاخ سفید با حضور ترامپ دستگیر شده است.