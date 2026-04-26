امحای مزارع خشخاش در خوسف؛ هشدار قاطع دستگاه قضایی به متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اجرای طرحهای مقابله با مواد مخدر و برخورد با کشتهای غیرمجاز، صبح امروز یکشنبه عملیات امحای مزارع کشت کوکنار (خشخاش) در شهرستان خوسف با حضور رئیس دادگستری و دادستان این شهرستان انجام شد.
در این اقدام، قیاسی رئیس دادگستری و حجتالاسلام والمسلمین جلالی دادستان خوسف با حضور در اراضی شناساییشده، از نزدیک بر روند امحای این مزارع نظارت کردند.
این عملیات با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مرتبط صورت گرفت و طی آن مقادیر قابل توجهی از بوتههای خشخاش پیش از رسیدن به مرحله بهرهبرداری شناسایی و بهطور کامل معدوم شد؛ اقدامی که در راستای جلوگیری از ورود مواد مخدر به چرخه توزیع و پاکسازی منطقه از کشتهای غیرمجاز ارزیابی میشود.
دادستان شهرستان خوسف در حاشیه این عملیات با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با سوداگران مرگ، نسبت به هرگونه کشت غیرقانونی مواد مخدر هشدار داد و اظهار کرد: با متخلفان این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع انتظامی و قضایی اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
بر اساس این گزارش، دستگاههای قضایی و انتظامی شهرستان خوسف با رویکردی قاطع، مقابله با کشت و توزیع مواد مخدر را در دستور کار داشته و مشارکت مردمی را در تحقق این هدف، مؤثر و تعیینکننده میدانند.
نظر شما