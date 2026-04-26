هاآرتص خبر داد: اختلال روان پریشی در ۹۵ درصد از اسرائیلی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هزینه جنگ های متوالی در سرزمینهای اشغالی دیگر تنها با تعداد کشتهشدگان و مجروحان یا حجم هزینههای نظامی سنجیده نمیشود. جدعون لوی، خبرنگار علمی روزنامه هاآرتص در این رابطه با انتشار گزارشی ثابت کرد که جنگ های مکرر، اختلالات روانی گستردهای را در میان بخشهای بزرگی از صهیونیست ها ایجاد کرده و این اختلالات به سطح بالینی رسانده است.
نویسنده مقاله ضمن هشدار نسبت به تعداد صهیونیستهایی که از اختلالات روانی حاد رنج میبرند، احتمال داد که این تعداد به «میلیونها نفر» برسد.
این مقاله بر اساس مجموعهای از مطالعات و مصاحبه با محققان دانشگاهها و مراکز صهیونیستی و آمریکایی منتشر شده است. پروفسور ایال کالانتروف، روانشناس دانشگاه عبری و متخصص اختلال وسواس فکری-عملی، میگوید که اسرائیل به وضعیتی نزدیک میشود که در آن اکثریت جمعیت جزو آسیبدیدگان روانی قرار میگیرند.
مطالعه وی بر روی ساکنان منطقه مرزی چسبیده به غزه نشان میدهد که حدود یک سوم آنها در معرض خطر بالای ابتلا به وسواس فکری-عملی هستند.کالانتروف این نسبت را در مقایسه با میانگین جهانی که معمولاً کمتر از ۲ درصد است، شگفتانگیز توصیف کرد.
پروفسور آریل کوشمارو، از بخش مهندسی بیوتکنولوژی در دانشگاه بن گوریون، در تحلیل خود به این نتیجه رسید که جامعه صهیونیستی تنها مضطرب نیست، بلکه جنگ تأثیر خود را بر میزان خواب و خوراک و هورمونها میگذارد.
نتایج تحلیل پرسشنامههای منتشر شده در این زمینه نشان دادند که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از پاسخدهندگان، علائم اختلال روانی «شوک پس از سانحه» را نشان دادهاند، که نشان دهنده شاخصهای بالای استرس در جامعه صهیونیستی است.
پروفسور یائل لاهاو، رئیس آزمایشگاه تحقیقات تروما در دانشگاه تل آویو می گوید که ۹۵ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی وی حداقل یکی از علائم روان پریشی مرتبط با سانحه را دارند و از این میان حدود ۲۱ درصد علائمی را نشان دادند که از آستانه بالینی فراتر میرفت. این میزان بیش از دو برابر نسبت ثبت شده قبل از ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ بود.
لاهاو این وضعیت را «شاخصی بسیار خطرناک» توصیف میکند و هشدار میدهد که لیستهای انتظار برای درمان اختلالات روانی به طور غیرمعمولی طولانی هستند، در حالی که کمبود شدیدی در تعداد درمانگران متخصص در تروما احساس می شود.
این مقاله هزینههای اقتصادی و اجتماعی اختلالات روانی در جامعه صهیونیستی را نیز بررسی کرده است. انجمن ناتال، که به قربانیان تروما میپردازد، آسیب اقتصادی ناشی از قرار گرفتن گسترده در معرض تروما را حدود ۱۰۰ میلیارد شِکِل (بیش از ۲۵ میلیارد دلار) در سال تخمین زده است. دکتر یفعات رئوفینی، مدیر تحقیقات و اقتصاددان انجمن، میگوید که این محاسبات «بسیار محافظهکارانه» هستند و دادههای بعدی نشان میدهد که هزینه واقعی بالاتر خواهد بود.
این مقاله نتیجه میگیرد که جنگ یک بحران روانی گذرا ایجاد نکرده است، بلکه جامعه اسرائیل را به وضعیت شوک جمعی بزرگی سوق داده است.
