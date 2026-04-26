به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر هماکنون قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۷ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان است.
قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۱۶۹ میلیون تومان و سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۱۷۵ میلیون تومان اعلام شده است.
در بازار سبزهمیدان قیمت نیمسکه بهار آزادی ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۵۲ میلیون تومان و سکه یکگرمی ۲۷ میلیون تومان تعیین شده است.
هر مثقال طلا در بازار داخلی ۷۴ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
در بازارهای جهانی نیز بهای هر اونس طلا به ۴۷۱۸ دلار رسیده است.
بر اساس آخرین نرخهای اعلامی امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ۱۴۰ هزار و ۷۹۲ تومان رسیده است.
نرخ فروش حواله یورو ۱۶۴ هزار و ۹۷۷ تومان و قیمت حواله درهم امارات ۳۸ هزار و ۳۳۶ تومان اعلام شده است.
با تکنرخی شدن ارز در مرکز مبادله این بازار به مرجع اصلی تأمین ارز برای کالاها و خدمات تبدیل شده است و تحولات قیمتی بازار رسمی از مسیر تالار حواله پیگیری میشود.
