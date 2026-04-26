به گزارش خبرگزاری مهر، این گیم‌جم فرصتی است برای بازی‌سازان، هنرمندان، نویسندگان و برنامه‌نویسان تا برداشت‌ها و تجربه‌های خود از جنگ، کودکی و ارزش‌های انسانی را در قالب یک بازی یا اثر خلاقانه بیان کنند.

در فراخوان انستیتو ملی بازی‌سازی ایران برای گیم جم کودک و جنگ آمده است: «جایی برای روایت‌هایی که از دل تجربه‌ها، تأملات و مشاهدات این روزها شکل می‌گیرند و می‌توانند دریچه‌ای تازه برای فهم و احساس بگشایند.

در «کودک و جنگ» از شما دعوت می‌کنیم به این پرسش فکر کنید که جنگ با کودکی، یادگیری، رویاها و آینده چه می‌کند؛ و این پرسش را با زبان خودتان پاسخ دهید؛ از طریق طراحی یک بازی، تجربه تعاملی، داستان، آرت، موسیقی یا هر فرم خلاق دیگری که بلد هستید.

روایت‌هایی که می‌توانند از ارزش‌ها، مقاومت‌ها، رنج‌ها، شهامت‌ها یا هر آن‌چه در متن جنگ دیده و حس کرده‌اید الهام بگیرند و تصویری انسانی‌تر از این واقعیت سخت ارائه کنند.

شرکت در این رویداد برای همه علاقه‌مندان آزاد است؛ چه در آغاز مسیر باشید و چه سابقه حرفه‌ای داشته باشید. مهم این است که بخواهید حرفی را که از دل تجربه‌ این روزها بیرون آمده، با زبان بازی و هنر با دیگران در میان بگذارید».

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت جزئیات کامل رویداد و قوانین حضور در گیم‌جم «کودک و جنگ» می‌توانند از طریق آدرس https://drc.ircg.ir/۷d اقدام کنند و با عضویت در گروه اختصاصی این رویداد در پیام‌رسان بله ble.ir/join/Ekw۴PMXcDo نیز از جزئیات فراخوان و اخبار تکمیلی مطلع شوند.

همچنین می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ ۰۲۱۸۸۸۶۰۹۲۳ (انستیتو ملی بازی‌سازی) تماس بگیرید.