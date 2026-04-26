ورزش و نوآوری؛ محور روز جهانی مالکیت فکری ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری در ایران همزمان با ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور مسئولان ارشد سازمان ثبت اسناد، پژوهشگاه تربیت بدنی و نخبگان حوزه ورزش و تندرستی برگزار شد و بر اهمیت حمایت از مخترعان، تسهیل ثبت اختراعات و توسعه تجاریسازی نوآوریها تأکید شد.
حمایت از مخترعان نوجوان و تجاریسازی نوآوریها
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به حضور مخترعان نوجوان در این مراسم، تأکید کرد که کاهش فاصله میان اظهارنامه تا ثبت اختراع و بهرهگیری از مسیرهای ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی، از اولویتهای اصلی است. وی پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان دستگاههای اجرایی، قضایی و تقنینی برای حمایت از مخترعان را مطرح کرد.
آمار ثبت اختراعات و علائم تجاری
سیامک اسلامی، رئیس مرکز مالکیت معنوی، گزارش داد که در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۹۹۶ اظهارنامه اختراع داخلی ثبت شده و ۱۸۸ اختراع بینالمللی نهایی شده است. همچنین در بخش علائم تجاری داخلی بیش از ۲۶ هزار و ۱۴۰ ثبت قطعی انجام شده و در حوزه طرحهای صنعتی نیز ۵ هزار و ۴۴۸ اظهارنامه ثبت شده است. وی بر ضرورت تبدیل مالکیت فکری به ارزش اقتصادی و ورود به بازار تأکید کرد.
رشد جهانی نوآوری در ورزش
فریبا محمدی، رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، با اشاره به رشد ۷.۶ درصدی اختراعات ورزشی در جهان، گفت که نوآوری در ورزش امروز با تمرکز بر فناوریهای هوشمند، سنسورها، تحلیل داده و ورزشهای دیجیتال در حال تحول است. وی افزود که ایران باید با ارتقای سواد مالکیت فکری و هدایت پژوهشها به سمت فناوریهای نوین، جایگاه خود را در سطح جهانی ارتقا دهد.
برنامههای آتی و حمایت از جوانان مخترع
پژمان پروین، معاون راهبردی سازمان ثبت، اعلام کرد که جذب ۳۰۰ نیروی جدید برای تسهیل فرآیند ثبت اختراعات و توسعه مالکیت صنعتی در دستور کار است. همچنین برگزاری دورههای آموزشی، تشکیل اتاقهای فکر و توسعه اطلاعرسانی در حوزه مالکیت فکری از دیگر برنامههای پیش رو است.
در پایان مراسم، از مخترعان نوجوان، مدالآوران بینالمللی، طراحان و داوران ثبت اختراع در حوزه ورزش و تندرستی تقدیر شد و بر اهمیت توسعه نوآوریهای فناورانه ورزشی و تقویت اقتصاد دانشبنیان تأکید شد.
نظر شما