۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

شرق کشور ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب انرژی تجدیدپذیر دارد

تربت جام-استاندار خراسان رضوی گفت: شرق کشور به‌دلیل تابش مناسب خورشید، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب انرژی تجدیدپذیر دارد. 

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر پنجشنبه در مراسم بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۱۲مگاواتی در شهرستان تربت جام توسعه انرژی‌های خورشیدی را موضوعی راهبردی دانست و اظهار کرد: شرق کشور به‌دلیل تابش مناسب خورشید، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب انرژی تجدیدپذیر دارد.

استاندار خراسان رضوی ایجاد نیروگاه‌های پراکنده را برای افزایش پایداری شبکه، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تقویت امنیت انرژی ضروری عنوان کرد.

وی گفت: همچنین از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی انتقاد کرد و خواستار حمایت جدی از تولیدکنندگان و کارآفرینان داخلی شد.

مظفری از بهبود قابل توجه فضای کسب‌ و کار استان خبر داد و گفت: این استان از رتبه ۲۴ به رتبه اول کشور رسیده است.

استاندار خراسان رضوی همچنین به رشد ۳۶ درصدی صادرات در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و این موضوع را نشانه پویایی اقتصاد منطقه دانست.

