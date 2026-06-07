اجرای ابرپروژه انتقال پساب به صنایع شرق کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه نشست کارگروه اجرای طرح انتقال پساب کرمانشاه به صنایع آب‌بر شرق استان با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط، مدیران مجموعه‌های صنعتی و مشاور طرح، صبح یکشنبه برگزار شد.

طهماسب نجفی در این نشست با اشاره به الزامات برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: در این برنامه بر ضرورت تأمین آب مورد نیاز صنایع آب‌بر از منابع جایگزین مانند پساب تأکید شده و تکالیف قانونی لازم‌الاجرایی برای دستگاه‌ها تعیین شده است.

وی با هشدار نسبت به وضعیت دشت‌های استان افزود: خشکسالی‌های مداوم، کاهش بارندگی‌ها و برداشت‌های بی‌رویه از چاه‌ها موجب افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی شده و خطر فرونشست به ویژه در دشت‌های شرق استان بسیار جدی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از صنایع آب‌بر در دشت‌های شرق استان جانمایی شده‌اند که سالیانه ۲۸ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی مصرف می‌کنند و تداوم این روند خطر فرونشست زمین را تشدید می‌کند.

نجفی عملیاتی شدن طرح انتقال پساب را یک ابرپروژه تحول‌آفرین دانست و به خبرنگار مهر گفت: با اجرای این طرح، آب مورد نیاز سه مجموعه نیروگاه بیستون، پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی پلیمر تأمین می‌شود و چاه‌های این واحدها برای تأمین آب شرب کلان‌شهر در شرایط بحرانی حفظ می‌گردد.

وی به مزایای اقتصادی این طرح برای بخش زیرساختی اشاره کرد و گفت: شرکت آب و فاضلاب می‌تواند از محل درآمدهای حاصل از فروش پساب به صنایع، پروژه‌های مهم این حوزه مانند احداث و تکمیل تصفیه‌خانه‌ها را اجرایی کند که این موضوع به نفع توسعه استان است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: در نشست امروز گزارش مفصل مشاور پروژه پیرامون خط انتقال و موانع آن بررسی شد و مقرر گردید رایزنی‌ها و پیگیری‌های لازم برای دریافت مجوزهای قانونی جهت آغاز عملیات اجرایی خط انتقال با جدیت انجام شود.