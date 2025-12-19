رهاسازی سه قطعه سهره مکشوفه در زیستگاه طبیعی سقز

به گزارش خبرنگار مهر، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سقز در ادامه اقدامات خود برای صیانت از گونه‌های جانوری و مقابله با شکار و صید غیرمجاز، موفق به کشف سه قطعه پرنده سهره از یک فرد متخلف شد.

بر اساس این گزارش، مأموران یگان حفاظت پس از ضبط این پرندگان و انجام بررسی‌های لازم، از سلامت جسمی آن‌ها اطمینان حاصل کرده و سپس سه قطعه سهره را در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی کردند.

یگان حفاظت محیط زیست سقز با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید غیرمجاز، از شهروندان خواست با خودداری از خرید و نگهداری گونه‌های وحشی، در حفظ تنوع زیستی و حیات وحش منطقه مشارکت کنند.

این اقدام در راستای اجرای قوانین حفاظت از محیط زیست و با هدف حمایت از گونه‌های جانوری و جلوگیری از آسیب به چرخه طبیعی زیست‌بوم منطقه انجام شده است.