رهاسازی سه قطعه سهره مکشوفه در زیستگاه طبیعی سقز

به گزارش خبرنگار مهر، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سقز در ادامه اقدامات خود برای صیانت از گونههای جانوری و مقابله با شکار و صید غیرمجاز، موفق به کشف سه قطعه پرنده سهره از یک فرد متخلف شد.
بر اساس این گزارش، مأموران یگان حفاظت پس از ضبط این پرندگان و انجام بررسیهای لازم، از سلامت جسمی آنها اطمینان حاصل کرده و سپس سه قطعه سهره را در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی کردند.
یگان حفاظت محیط زیست سقز با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید غیرمجاز، از شهروندان خواست با خودداری از خرید و نگهداری گونههای وحشی، در حفظ تنوع زیستی و حیات وحش منطقه مشارکت کنند.
این اقدام در راستای اجرای قوانین حفاظت از محیط زیست و با هدف حمایت از گونههای جانوری و جلوگیری از آسیب به چرخه طبیعی زیستبوم منطقه انجام شده است.
