رهاسازی سه قطعه سهره مکشوفه در زیستگاه طبیعی سقز

سقز- یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سقز سه قطعه پرنده سهره را که از یک متخلف کشف شده بود، پس از اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه طبیعی رهاسازی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سقز در ادامه اقدامات خود برای صیانت از گونه‌های جانوری و مقابله با شکار و صید غیرمجاز، موفق به کشف سه قطعه پرنده سهره از یک فرد متخلف شد.

بر اساس این گزارش، مأموران یگان حفاظت پس از ضبط این پرندگان و انجام بررسی‌های لازم، از سلامت جسمی آن‌ها اطمینان حاصل کرده و سپس سه قطعه سهره را در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی کردند.

یگان حفاظت محیط زیست سقز با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید غیرمجاز، از شهروندان خواست با خودداری از خرید و نگهداری گونه‌های وحشی، در حفظ تنوع زیستی و حیات وحش منطقه مشارکت کنند.

این اقدام در راستای اجرای قوانین حفاظت از محیط زیست و با هدف حمایت از گونه‌های جانوری و جلوگیری از آسیب به چرخه طبیعی زیست‌بوم منطقه انجام شده است.

